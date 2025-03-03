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春燕不來、重劃區熄火 前兩月六都買賣移轉棟數衰退逾25%、這兩都最慘

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
據六都地政局資料，今年六都前兩月買賣移轉棟數總計達29,824棟，與去年同期相比大減逾25%；住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，1、2月適逢連假眾多，工作日大減，加上今年房市受景氣衝擊，致使交易量較顯頹勢，年後六大都會區市場氛圍仍頗不明朗。住商機構提供
據六都地政局資料，今年六都前兩月買賣移轉棟數總計達29,824棟，與去年同期相比大減逾25%；住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，1、2月適逢連假眾多，工作日大減，加上今年房市受景氣衝擊，致使交易量較顯頹勢，年後六大都會區市場氛圍仍頗不明朗。住商機構提供

據六都地政局資料，今年六都前兩月買賣移轉棟數總計達29,824棟，與去年同期相比大減逾25%。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，1、2月適逢連假眾多，工作日大減，加上今年房市受景氣衝擊，致使交易量較顯頹勢，年後六大都會區市場氛圍仍頗不明朗。

綜觀六都地政局資料，台北市2月買賣移轉棟數為1,851棟， 前兩月買賣移轉棟數為3,455棟、年減24.9%；新北市2月買賣移轉棟數為3,579棟，前兩月共達6,448棟、年減31.6%；桃園市2月買賣移轉棟數為3,071棟， 前兩月約5,860棟、年減17.4%；台中市2月買賣移轉棟數為3,200棟，前兩月共6,449棟、年減20.7%；台南市買賣移轉棟數為1,258棟，前兩月2,638棟、年減33.6%；高雄市買賣移轉棟數為2,632棟，前兩月共4,974棟、年減24.6%。

總計六都 2月買賣移轉棟數為15,591棟，前兩月共29,824棟，年減25.1%。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，去年下半年起全台掀起金龍海嘯，交易量逐月緩降，僅去年12月適逢年底房市旺季，出現短暫回溫趨勢，直至今年1月春節提前到來，加上政府重拳將房市打趴在地，買賣雙方皆缺乏信心，兩大因素致使國內房市未見春燕歸來。

值得注意的是，新北市、台南市前兩月移轉棟數與去年同期相比，年減率皆逾三成。賴志昶指出，新北市如新莊、三重等房市熱門區域，過去重劃區議題火熱，新案交屋潮撐高移轉棟數，近期由於房市趨冷，建商減緩推案，加上二手市況亦表現平平，致使這波房市寒流，亦橫掃主打剛需買盤的區域。

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