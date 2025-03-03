買房或買股？購屋意願35%險勝增持股票 這項數據偏低令專家意外
中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會（房仲全聯會），最新2月購屋意願調查顯示，過半民眾今年會調整房地產與股票持有配置，其中35%民眾有增加房地產意願、33.5%受訪者將增持股票。
購屋目的中，換屋占55%最多、其次為首購的29.5%，顯見當前房市買氣平靜，但自用買方購屋意願仍高。
房仲全聯會理事長王瑞祺表示，信用管制政策實施後，不少民眾預期政策會引導房價下降，但觀察五個月來，房價並未出現鬆動跡象，且調查顯示自用剛性需求購屋意願提升；而相較於股票投資，房地產在國人心中還是略勝一籌。
另外，股房同步增加或減少的比例很接近，大約都是一成左右，顯示對於經濟前景樂觀與不樂觀的比例相當。
不過，對於基於結構安全顧慮而換屋、購屋的比例僅有13.7%，出乎意料；房仲全聯會智庫委員會總會長林金雄表示，今年以來台灣地震頻繁，居住安全風險增加，但民眾顧慮顯然並不高，令人意外。
王瑞祺表示，現階段房市觀望保守，房仲業者可依民調結果參考適時調整經營策略，諸如關注高屋齡公寓透天的換屋意願，提升對剛需買方民眾的服務，或者進行同業跨品牌的聯盟合作等等，度過景氣低迷危機。
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