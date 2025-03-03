快訊

徐巧芯、羅智強入列…新增13藍委罷免一階達標 3綠委低於門檻

買房或買股？購屋意願35%險勝增持股票 這項數據偏低令專家意外

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會（房仲全聯會），最新2月購屋意願調查顯示，過半民眾今年會調整房地產與股票持有配置，其中35%民眾有增加房地產意願、33.5%受訪者將增持股票。房仲全聯會提供
中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會（房仲全聯會），最新2月購屋意願調查顯示，過半民眾今年會調整房地產與股票持有配置，其中35%民眾有增加房地產意願、33.5%受訪者將增持股票。房仲全聯會提供

中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會（房仲全聯會），最新2月購屋意願調查顯示，過半民眾今年會調整房地產與股票持有配置，其中35%民眾有增加房地產意願、33.5%受訪者將增持股票。

購屋目的中，換屋占55%最多、其次為首購的29.5%，顯見當前房市買氣平靜，但自用買方購屋意願仍高。

房仲全聯會理事長王瑞祺表示，信用管制政策實施後，不少民眾預期政策會引導房價下降，但觀察五個月來，房價並未出現鬆動跡象，且調查顯示自用剛性需求購屋意願提升；而相較於股票投資，房地產在國人心中還是略勝一籌。

另外，股房同步增加或減少的比例很接近，大約都是一成左右，顯示對於經濟前景樂觀與不樂觀的比例相當。

不過，對於基於結構安全顧慮而換屋、購屋的比例僅有13.7%，出乎意料；房仲全聯會智庫委員會總會長林金雄表示，今年以來台灣地震頻繁，居住安全風險增加，但民眾顧慮顯然並不高，令人意外。

王瑞祺表示，現階段房市觀望保守，房仲業者可依民調結果參考適時調整經營策略，諸如關注高屋齡公寓透天的換屋意願，提升對剛需買方民眾的服務，或者進行同業跨品牌的聯盟合作等等，度過景氣低迷危機。

中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會（房仲全聯會），最新2月購屋意願調查顯示，過半民眾今年會調整房地產與股票持有配置，其中35%民眾有增加房地產意願、33.5%受訪者將增持股票。房仲全聯會提供
中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會（房仲全聯會），最新2月購屋意願調查顯示，過半民眾今年會調整房地產與股票持有配置，其中35%民眾有增加房地產意願、33.5%受訪者將增持股票。房仲全聯會提供

全聯 房仲業者 股票

延伸閱讀

衛福部新任食藥署長遭藥界反彈 食藥署長姜至剛：醫藥本就一家

三接毀藻礁？季節性變化？ 環團、專家不同解讀

中國首位AI兒科醫師北京上崗 擔任臨床科研助理

現在買房好還是買股好？ 公會：1原因南部人這麼想

相關新聞

房市不見春燕 房仲：這二都最慘、重畫區也不香了

六都地政局公布最新房市交易，六都1+2月買賣移轉棟數總計29,824棟，與去年同期相比大減逾25%。

國產署釋出34戶國有房地包租 年租金底價3萬元起

為活化閒置國有房地以增加住宅租賃市場的供應，國產署推動國有非公用房地標租，第1季推出五個國有房地包租標的，共計34戶，年...

11預售屋建案不合格 共計開罰234萬

「買預售屋，記得注意審閱期要有5天、也要注意停車位與驗收規定！」行政院消保處3日公布全國預售屋契約抽查結果，50個建案中有8個不合格，熱銷前10名則有3個建案違規，其中2個興富發違規較多，還有彰化源清建設違規較多的建案分別開罰30萬，全國總計開罰234萬。消保處提醒民眾需注意預售屋契約事項。

房冷股熱！仍有35%民眾考慮前進房地產 南部人最愛買

疫情過後房市股市買氣同步大增，再加上政府政策及科技類股大力推動，房價股價同時攀上史上高點；但去年9月央行實施管制政策後，...

東台：工具機景氣待川普關稅和俄烏戰爭底定後明朗

台北國際工具機展（TIMTOS）今天起一連6天登場，東台董事長嚴瑞雄表示，工具機產業景氣靜待川普關稅和俄烏戰爭變數底定，...

高雄亞灣酒店一級戰區 環保局力推低碳服務鏈

高雄亞灣區已成國際品牌飯店進駐一級戰區，響應淨零碳排，環保局今年推動低碳服務鏈，選定洲際酒店做為示範品牌，計算碳足跡，算...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。