浩鼎受邀倫敦世界ADC大會 首度公開ADC連接子技術細節

浩鼎(4174)3日表示,公司受邀在3月3日至6日於倫敦舉行的第15屆全球 ADC 大會( The 15th Annual World ADC London 2025 )發表兩場演講、參與一場專家座談,並主辦工作坊。浩鼎將在大會上展示抗體藥物複合體(Antibody-Drug Conjugate, ADC)領域的創新研究成果。

這場歐洲最具規模的 ADC 盛會,吸引超過1,000名產業專家出席及110位產學先進演講,聚焦於創新藥物設計、優化臨床表現與加速製造產程,及拓展 ADC 應用範圍等議題,期讓更多患者受益。

浩鼎研發長賴明添將在3日會前研討會上,以「展示雙特異性和雙有效載荷 ADC 的目標與選擇(Showcasing Target Rationale & Payload Selection Across Bispecific & Dual Payload ADC Development)」為題,探討 ADC 創新所面臨的挑戰與機會。賴明添指出,隨著 ADC 在癌症治療領域日益受到重視,ADC 的形態、功能也不斷翻新;為解決腫瘤異質性問題,單一抗體或載荷 ADC 效果都還有提升的空間;他會以雙標靶與雙載荷 ADC 為例,說明浩鼎在這方面的最新進展之外,也會分享創新設計的選擇及策略,藉以擴大 ADC 治療應用。

浩鼎藥物化學處處長黃鐙毅5日也將以「Leveraging Glycan Linker Chemistry & Site-Specific Conjugation to Improve ADC Performance」為題,首度在會議中公開浩鼎自主開發的 GlycOBI連接子技術細節。GlycOBI 係以精確的醣耦合策略,來優化藥物與抗體的結合比例(DAR Ratio),它打破傳統侷限在 DAR 4 設計,根據不同治療需求,靈活地量身打造 DAR 值2至16。黃鐙毅強調,GlycOBI 平台已引起業界廣泛關注,應用此技術開發的候選藥物 OBI-902 亦計劃於上半年完成臨床試驗申請(IND),顯示其在生產製程與管制( CMC)已達成熟階段。

在5日大會最後的專家座談會上,浩鼎執行長王慧君參與專題討論「評估在日益競爭的 ADC 領域中生物標記及患者選擇工具的需求:對未來 ADC 精準醫學方法的預測」(Evaluating the Need for Biomarker & Patient Selection Tools in an Increasingly Busy ADC Field: What are the Predictions for Future ADC Precision Medicine Approaches?)。她將與多位業界專家共同探討在當前高度競爭的 ADC 領域中,患者選擇及生物標記技術的必要性。此外,與談人也將分析 ADC 生物標記在確定患者篩選標準方面的挑戰與機會,並對未來 ADC 精準醫學的發展趨勢進行討論。

這次浩鼎並應邀在6日會後舉行工作坊,探討如何提升 ADC 的治療指標,解析不同載荷 ADC 的機制與標靶策略及其帶來的臨床結果;本次工作坊將由王慧君主持,並由賴明添及黃鐙毅分別進行深入演講,探討標靶選擇、載荷設計、連接子開發及偶聯技術等關鍵議題。與會者將有機會進行交流討論,從中學習並獲得新啟發。王慧君感謝大會的工作坊安排,她認為是對浩鼎在此一研發領域的高度肯定。透過此一國際專業人士的交流合作,可望促成更多合作開發的機會,為癌症治療帶來更多突破,也讓更多癌症病患受惠。