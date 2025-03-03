房市不見春燕 房仲：這二都最慘、重畫區也不香了

六都地政局公布最新房市交易，六都1+2月買賣移轉棟數總計29,824棟，與去年同期相比大減逾25%。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，去年下半年起全台掀起金龍海嘯，交易量逐月緩降，僅去年12月適逢年底房市旺季，出現短暫回溫趨勢，但政府重拳將房市打趴在地，買賣雙方皆缺信心，全台房市未見春燕歸來。

值得注意的是，新北、台南市的1+2月移轉棟數與去年同期相比，年減幅皆逾3成。

賴志昶指出，新北市房市熱門區域如新莊、三重等，過去重劃區議題火熱，新案交屋潮撐高移轉棟數，現在由於房市變盤，買氣冷淡，建商減緩推案，加上二手屋況表現平平，這些區域交易量也明顯下滑。

至於台南減幅較大區域，則是仁德等蛋白區域，過去區域先前由於高科技產業進駐等緣故，建商持續進駐，推波助瀾助長買氣，而目前對投資、置產市場頗為觀望，加上區域近年來隨後房市多頭而大幅起漲，讓首購族購屋腳步也相繼放緩。