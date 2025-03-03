國產署釋出34戶國有房地包租 年租金底價3萬元起

為活化閒置國有房地以增加住宅租賃市場的供應，國產署推動國有非公用房地標租，第1季推出五個國有房地包租標的，共計34戶，年租金底價從3萬969元到20萬9,510元都有，預計將於3月20日開標。

國產署副署長王彩葉表示，標的來源多來自其他機關宿舍或退輔會的閒置房產，雖然雙北地區需求較大，但仍以公用用途為主導，再加上居民大多有都更整合需求，因此會再緩一緩，桃園市則因交通便利，成為標租重點區域，盼能滿足民眾的租屋需求。

國產署第1季推出五個國有房地包租標的，已在1月份進行公告，總共有34戶，包括桃園市10戶，年租金底價20萬9,510元，鄰近公園、醫院等生活設施，適合家庭或單身族居住；苗栗縣及台中市去年辦理招標時，因投標人資格證明文件缺漏而皆為無效標，苗栗縣3戶年租金底價6萬5,762元，台中市除了原本的9戶再新增2戶共11戶，年租金底價18萬9,425元。

還有屏東縣5戶，年租金底價10萬7,315元，鄰近學校與醫療機構，便利就學與就醫；台東縣：5戶，年租金底價3萬969元，周邊生活機能完善。

王彩葉透露，從2023年3月起，國產署已公告225戶國有房地包租標的，並成功標脫158戶，標脫率達70%，國產署計劃於2025年度第2季推出至少30戶新標的，進一步擴大市場供應。

國產署提醒，包租業者投標前應仔細閱讀投標須知，並準備完整的投標文件，特別是加入當地同業公會並提供有效的會員證書影本、代表人身分證明文件影本等，以免投標無效。