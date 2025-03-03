11預售屋建案不合格 共計開罰234萬

「買預售屋，記得注意審閱期要有5天、也要注意停車位與驗收規定！」行政院消保處3日公布全國預售屋契約抽查結果，50個建案中有8個不合格，熱銷前10名則有3個建案違規，其中2個興富發違規較多，還有彰化源清建設違規較多的建案分別開罰30萬，全國總計開罰234萬。消保處提醒民眾需注意預售屋契約事項。

契約審閱期不足

行政院消保處113年9月至12月辦理「預售屋買賣定型化契約查核」，包括全國隨機抽查50個建案，還有113年5月至8月全國銷售戶數前10名進行抽查。在基本查驗部分，8個建案契約內容部分不合規定，共計13項，佔整體抽查項目率1.7%；前10名部分，3建案、7項次契約內容不合規定，違規項目率為4.7%。

其中，一般抽查部分，源清建設的建案「源清星宇」的契約審閱期不足、未清楚標示房地與停車位規格，在契約總價與驗收項目上也不合格，是不合格項目較多的建案；前10名部分，興富發建設的「巴黎河左岸」與「蘿曼蘿蘭」建案，分別有面積比例計算、房地面積誤差、建材規格與交屋期限，還有契約審閱期不足與驗收不合格。

驗收前要修繕瑕疵

消保處諮議陳世元提醒，有些契約的違規樣態包括：未給完整5天契約審閱期，停車位的長、寬、高從壁心算不合理、車位高度忘記填、保留款數額不足房地總價5%，或是有建商將交屋保留款納入銀行貸款，還有未在交屋前協助業者修改房屋瑕疵等。目前相關抽查案件共開罰234萬，其中興富發2案、源清建設都分別被開罰30萬。

內政部地政司專委陳啟明表示，近年來抽查50個建案，違規數從109年的46件減少到8件，違規項數比率也從49.5%下降到1.7%。但媒體質疑，若建商持續不改是否會繼續開罰？消保處表示，地方政府會抽查，且此次大抽查若事後限期內未改善可連續開罰，但經抽查建商都已修正契約。

注意預售屋高風險

「建商應依照『預售屋買賣定型化契約應記載不得記載事項』之規定擬定契約。」消保處也建議民眾，要到實價登錄網站確認建案契約備查狀況、逐點核對契約內容，若不合規定應該拒絕簽約，並可向主管機關檢舉。

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