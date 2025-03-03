房冷股熱！仍有35%民眾考慮前進房地產 南部人最愛買

疫情過後房市股市買氣同步大增，再加上政府政策及科技類股大力推動，房價股價同時攀上史上高點；但去年9月央行實施管制政策後，導致買氣急轉直下大挫，經過近5個月的時間沉澱後，房仲全聯會比較房市與股市的購買意願，仍有35%民眾考慮買進房地產，險勝33.5%考慮買股。

中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會2025年2月針對「2025年你會換屋或售屋嗎？」進行網路民調，回收問卷調查結果顯示，第一，過半民眾可能會調整房股資產配置，35%增加房地產，33.5%增加股票。另，兩者皆增加的比例為11.9%，兩者皆減少的比例為10.9%。

第二，增加房地產減少股票加僅增加房地產，以南部地區最高。第三，45.4%購屋需求為剛性需求，結構安全顧慮購屋需求為13.7%。第四，受訪網友以屋齡超過30年居住公寓及透天佔約二成最高。

房仲全聯會理事長王瑞祺表示，信用管制政策實施後，不少民眾預期政策會引導房價下降，但觀察5個月來，房價並未出現鬆動跡象，自用剛性需求浮現，購屋意願提升，相較於股票投資，房地產還是略勝一籌。

進行交叉分析後，發現南部地區民眾「增加房地產」的比例高於北部及中部，王瑞祺研判，南部地區在台積電效應的推動下，仍對未來相對看好。另，股房同步增加或減少的比例很接近，大約都是一成左右，顯示對於經濟前景樂觀與不樂觀的比例相當。

房仲全聯會智庫委員會總會長林金雄則表示，以購屋原因統計分析來看，個人需求佔45.4%最高，包括結婚、子女學區、就業等因素而購屋，空間大小轉變佔35.2%，政經局勢因素佔35.3%，顯示剛需還是絕對主流，基於國際情勢變化或政治因素而購屋也有3成5，反應出民眾對局勢的信心度。

不過，對於基於結構安全顧慮而換、購屋的比例僅有13.7%，有點出乎意料，畢竟今年以來台灣地震頻繁，居住安全風險增加，但民眾顧慮顯然並不高。另在受訪者現住類型部分，則以屋齡超過30年以上的公寓及透天住戶填答率最高，亦可能換屋意願相對較高。