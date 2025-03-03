承業醫子公司獲國防部14億訂單 質子治療進駐三總
從事醫療設備經銷的承業醫今天召開重訊記者會，財務長陳怡君說明，旗下100%子公司久和醫療宣布與國防部簽訂醫學中心質子治療系統銷售合約，將引進三軍總醫院；此次銷售金額新台幣14億元，因醫院裝機工程需2至3年，入帳時間估在2027年或2028年。
承業醫2012年透過全資子公司久和醫療，取得比利時質子治療系統製造商Ion Beam Application在台灣的獨家代理權，主要在國內推廣高階質子治療系統。
陳怡君表示，此次宣布與國防部簽訂醫學中心質子治療系統銷售合約，計畫將質子治療引進醫學中心級教學醫院三軍總醫院，預期對旗下子公司的業務拓展以及銷售將可產生正面助益，並將增加此產品在台灣的市占率，挹注承業醫未來營收與獲利。
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