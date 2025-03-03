富邦證券攜手荒野保護協會 響應生態保育

富邦證券積極落實企業永續，號召上百名志工，於228連假首日攜手荒野保護協會，前進台南七股將軍鹽灘濕地，展開水鳥護生行動。水鳥護生行動包括架設護生圍籬、製作忌避蛋等方式，以提供水鳥安心育雛的環境，共同維護濕地生物多樣性。富邦證券期盼藉此行動，提高各界對溼地生態保育的重視。

台南七股鹽灘濕地為水鳥繁殖與遷徙的重要棲息地，包含小燕鷗等水鳥，皆會在此棲息。富邦證券特別在3月初水鳥繁殖季節前，在水鳥繁殖重要區域周圍，由志工協助架設圍籬圈護及擺放忌避蛋，避免水鳥在繁殖期間，遭受人為及遊蕩犬的干擾，提升鳥蛋孵化率與幼鳥存活率。

富邦證券表示，228活動當天，富邦證券號召來自北部總公司及南部分公司的同仁及跨年齡層的眷屬，化身一日志工，透過實地了解、實作體驗，讓生態保育觀念扎根。此次活動不僅讓參與活動的志工，實際成為水鳥寶寶的守護者，更進一步提升永續認知與意識。

富邦證券今年度贊助荒野保護協會，於台南七股將軍鹽灘進行濕地復育，透過水鳥護生行動，年度溼地監測、調查及巡守任務，持續追蹤生態環境演變，確保濕地生物多樣性。富邦證券未來也規劃透過舉辦環境教育課程，邀請同仁、客戶一同重視環境保護，為陸域生態系統盡一份心力，履行企業社會責任。