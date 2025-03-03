市場需求回溫...補助到位 電動機車2月銷售回升
台灣機車市場2月整體銷量為59258輛，較1月上升36.43%，也較去年同期大增28.98%，顯示農曆年後市場需求回溫。而電動機車2月整體銷量為2576 輛，月增91.95%，年後各縣市補助陸續到位，帶動買氣回溫，雖仍年減8.87%，購車動能已穩步回升。
電動機車龍頭Gogoro表示，2月Gogoro領牌數1987輛，市占率3.35%，較上月成長155%，坐穩白牌與綠牌銷量冠軍，而白牌銷量前8名均由Gogoro包辦，其中Gogoro CrossOver因郵務車隊訂單，獲得2月白牌銷量冠軍，綠牌銷量冠軍則由Gogoro VIVA蟬聯。
Gogoro表示，2月下旬宣布全新策略和布局方向，獲得普遍正面肯定，近期也將推出新車款和全新騎到飽資費方案，帶給車主更優質便利的騎乘體驗，此外，Gogoro也說，基隆市公益青年就業電動機車補助計畫再掀換購潮，近期到店諮詢購車人潮明顯增加。
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