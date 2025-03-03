爭鮮攜雙月推10款聯名產品 導入全台近200門市

爭鮮餐飲集團3日宣告攜手七度蟬聯米其林必比登推介的「雙月食品社」，將於旗下爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS推出期間限定聯名餐點，悉心獻呈米其林級認證的舌尖美味。爭鮮壽司融合雙月招牌秘醬，一口氣推出十款限定聯名產品提升消費者體驗，即日起米其林認證的好滋味在全台近200間的爭鮮迴轉壽司與爭鮮PLUS門市都能品嘗。

看準餐飲品牌跨界聯名的市場潛力，爭鮮用推陳出新的創意聯名持續寵粉。繼去年一共推出9檔聯名活動，破圈的餐飲聯名策略奏效獲市場熱烈迴響，成功帶動過來客數成長超過10%。今年結合在地台味再次刷新想像，首度重磅攜手七度蟬聯米其林必比登推介的「雙月食品社」獻上全新聯名餐點，以米其林級美味結合鮮味再次升級消費者的用餐體驗。

歷經180天精心研製，爭鮮將雙月招牌特調的秘製醬料「松露奶油白醬」與「椒心胡椒沙拉醬」放進壽司裡，用台式醬料與日式壽司激盪出台日連動的新火花，吃進一口壽司等於嚐盡了米其林必比登等級的美味。而這般米其林級風味，全台近200間爭鮮迴轉壽司及爭鮮PLUS門市都能享用，各地的爭鮮粉絲們快趁著聯名期間前往附近門市輕鬆享受米其林必比登也肯定的米其林級舌尖饗宴。

爭鮮執行長劉桂照表示，爭鮮一直以來致力於提供消費者多元、驚豔的用餐體驗，此次與多次獲米其林必比登肯定的雙月食品社合作，雙方的研發團隊用心推出十款聯名餐點，期待透過彼此的風味特色為餐點加乘，進而回饋喜愛爭鮮的消費者。

首度與爭鮮合作的雙月食品社社長賴永晟亦表示，雙月堅持以優質食材與新鮮在地食材，提供消費者健康美味的餐點，此次能與同樣講究食材品質的爭鮮攜手合作，也相信雙月擅長的台式風味與爭鮮的日式壽司碰撞的聯名火花，能帶給消費者更多驚喜。