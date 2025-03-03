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賴總統盼政府與業界攜手合作 提出三大策略

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

賴清德總統3日上午出席「2025年台北國際工具機展覽會TIMTOS」開幕典禮時表示，面對國際情勢不斷變化，期盼政府和業界攜手合作，讓中小微型企業成功因應數位及淨零轉型，產業順利邁向高附加價值領域，讓臺灣企業「立足臺灣、布局全球、行銷全世界」，機械、智慧製造及工具機產業持續蓬勃發展。

賴總統致詞時表示，台北國際工具機展是臺灣機械業年度盛事，也是國際上重要的智慧製造及工具機大展，很榮幸受邀出席3日的開幕典禮。近年來，工具機產業受到諸多挑戰，包括Covid-19疫情、地緣政治及匯率變化等，不過，3日展覽有超過1,000家企業前來參與，盛況空前，他要予以高度肯定。

賴總統指出，國際情勢不斷變化，我們也要居安思危，期盼政府和業界共同合作，完成幾項目標。第一，協助臺灣工具機產業中小微型企業成功因應數位及淨零轉型，政府今年度也特別編列116億元預算支應。在數位轉型方面，要導入人工智慧、優化製程、減少成本，並朝精緻化、智慧化方向發展，才能成功。在淨零轉型方面，他要感謝臺灣機械工業同業公會幫助業者投入碳盤查工作，未來政府也將與相關產業公會攜手建立「碳係數資料庫」，協助業界打造低碳設備，提升競爭力。

賴總統進一步指出，第二個目標是成功邁向高附加價值領域。下個世代是全面智慧化、無人化的時代，因此，工具機產業也必須轉型，以順利跨足包括無人機、機器人、智慧製造、電動車、航太業，以及半導體、人工智慧、軍工、安控、低軌衛星等相關領域。這些都需要臺灣機械和工具機產業共同投入，才有可能成功，臺灣經濟產業才能更上一層樓。

賴總統說，第三個目標是大家共同合作，讓產業「立足臺灣、布局全球、行銷全世界」。未來要努力的面向很多，我們要持續創新、不斷跨域整合，並與國際社會合作，組成全球產業供應鏈，不僅有助臺灣產業發展，也有助推動全球經濟進一步繁榮發展。

賴總統提到，政府也推出租稅優惠、投資抵減及普惠金融等措施，並提高中小企業信用保證基金資金及編列專案補助經費，協助中小企業轉型升級、拓展國際市場，持續推動「智慧機械（含工具機）國產控制器應用及銷售國際供應鏈」等補助計畫，每案補助經費以3,000萬元為上限，他也請經濟部儘速告知業界該項補助計畫是否受到預算刪凍影響。

賴總統表示，「產業聯盟（1+5）」補助計畫對跨域整合與創新研發有很大幫助。期盼業界善用國內金融業、保險業資金，有計畫地進行國際投資，與國際企業合作，壯大自身企業，成功「立足臺灣、布局全球、行銷全世界」，並讓臺灣的機械業、智慧製造、工具機業能持續蓬勃發展。最後，他祝福展覽圓滿順利成功、成果豐碩，所有參展廠商生意興隆、財源廣進，讓產業更上一層樓。

隨後，賴總統與現場貴賓一同進行揭幕儀式，並參觀慶鴻機電、東台精機、大立機器等參展廠商攤位，了解工具機產業現況與最新發展。

工具機 布局

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