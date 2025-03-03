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承業醫子公司與國防部簽定質子銷售合約 14億大單落袋

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

承業醫（4164）3日召開重大訊息記者會，由財務長陳怡君說明，旗下百分之百持有的重要子公司久和醫療宣布與國防部簽訂醫學中心質子治療系統銷售合約。此次銷售合約金額達14億元，承業醫表示，醫院工程需要1~2年，之後裝機也至少需要半年至1年的時間，因此預估入帳時間點會在2027或2028年。

承業醫透過全資子公司久和醫療取得比利時質子治療系統製造商Ion Beam Application(簡稱 IBA)於台灣的獨家代理權，積極於國內推廣高階質子治療系統，此次宣布與國防部簽訂醫學中心質子治療系統銷售合約，計畫將質子治療引進醫學中心級教學醫院三軍總醫院，預期對旗下子公司的業務拓展及銷售可助益，並增加該產品於台灣的市場占有率，亦將挹注集團未來的營收及獲利。

國防部 醫學中心

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