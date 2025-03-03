快訊

真的來了！樂天女孩韓援三本柱 河智媛攜神級蜜大腿+超強舞蹈加入

蘋果M4 MacBook Air他篤定「本周就登場」 7大升級火速取代這型號

「禿毛醜奶狗」遭棄蹲路邊等死沒人敢碰 帶回收容所才發現牠不是狗

東台：工具機景氣待川普關稅和俄烏戰爭底定後明朗

中央社／ 台北3日電
台北國際工具機展3日起一連6天登場，人工智慧機器人元件成為焦點，工具機廠東台董事長嚴瑞雄分析，中國大陸以電動車供應鏈基礎，搶攻人形機器人元件；在人形機器人領域，美中已形成兩強競爭。中央社
台北國際工具機展3日起一連6天登場，人工智慧機器人元件成為焦點，工具機廠東台董事長嚴瑞雄分析，中國大陸以電動車供應鏈基礎，搶攻人形機器人元件；在人形機器人領域，美中已形成兩強競爭。中央社

台北國際工具機展（TIMTOS）今天起一連6天登場，東台董事長嚴瑞雄表示，工具機產業景氣靜待川普關稅和俄烏戰爭變數底定，最快第1季底之後可逐漸明朗，下半年接單狀況會更清楚。

台北國際工具機展今天起一連6天在南港展覽館和台北世貿1館展出，展覽規模創歷史新高，工具機廠東台盛大參展，嚴瑞雄今天在會場接受記者採訪。

談到川普關稅變數對工具機業影響，嚴瑞雄表示，川普新上任仍在「百日維新」階段，相關關稅變數會影響投資意願，不過具體措施影響程度，應該到第2季底之後才會比較確定。

至於俄烏戰爭變化，嚴瑞雄分析，若戰爭結束，具體影響也要3個月後才會塵埃落定，不過烏克蘭戰後基礎建設等重建需求，有助帶動歐洲市場景氣復甦，資金也有機會從西歐進入東歐投資，到時候資金規模是「清粥小菜」還是「滿漢全席」，就可逐漸明朗。

觀察工具機產業景氣，嚴瑞雄表示，靜待川普關稅和俄烏戰爭變數底定，最快在第1季底之後可逐漸明朗，下半年接單狀況會更清楚。

展望東台集團今年營運，嚴瑞雄表示，今年業績目標要比2024年成長。東台說明，目前在手訂單規模新台幣30億元，訂單能見度可看到第2季底，其中在中國大陸市場接單不錯，以急單為主，7成訂單內容與電動車相關。

東台表示，今年受惠半導體印刷電路板設備拉貨、中國大陸電動車應用持穩，加上集團旗下亞太菁英的航太業績回溫，榮田在航太、綠能及軌道交通等事業營運看升，今年東台集團營運挑戰轉盈。

東台本次展區與工具機廠百德（4563）協同設展。東台表示，雙方已透過百德位於德國子公司，共同拓展歐洲市場，合作將涵蓋德國、波蘭及克羅埃西亞三大重點市場。

川普 工具機 關稅

延伸閱讀

川普與澤倫斯基的白宮翻臉之後：英法號召「自願聯盟」保衛烏克蘭

美恢復運送彈藥 以色列總理謝川普協助對抗伊朗

川普想賣金卡給富人比想像複雜 恐需國會訂新法

川普2.0恐衝擊台灣？ 林佳龍：對台是「機會大於威脅」

相關新聞

東台：工具機景氣待川普關稅和俄烏戰爭底定後明朗

台北國際工具機展（TIMTOS）今天起一連6天登場，東台董事長嚴瑞雄表示，工具機產業景氣靜待川普關稅和俄烏戰爭變數底定，...

高雄亞灣酒店一級戰區 環保局力推低碳服務鏈

高雄亞灣區已成國際品牌飯店進駐一級戰區，響應淨零碳排，環保局今年推動低碳服務鏈，選定洲際酒店做為示範品牌，計算碳足跡，算...

台北國際工具機展登場 東台與百德首度協同設展搶單

2025年台北國際工具機展(TIMTOS)3日登場，東台（4526）集團與百德（4563）首度協同參展。東台董事長嚴瑞雄...

工具機展聚焦機器人元件 業者：美中競爭人形機器人

台北國際工具機展（TIMTOS）今天起一連6天登場，人工智慧機器人應用成為展會焦點，包括上銀展示AI機器人精密零組件、宇...

大大數位「捐血家年華」新北市接棒 侯友宜喊捐血傳愛

全台血液庫存吃緊，大豐有線集團旗下大大數位慈善基金會和台灣血液基金會再度發起「大大攜手 讓愛延續」捐血家年華活動，今年活...

工具機展登場 賴清德揭示機械及工具機業轉型跨領域方向

第30屆台北國際工具機展3日在南港展覽館登場，總統賴清德致詞時表示，下一世代是全面智慧化、無人化時代，機械及工具機業一定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。