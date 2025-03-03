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高雄亞灣酒店一級戰區 環保局力推低碳服務鏈

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄洲際酒店飯店減少一次性備品。圖／環保局提供
高雄洲際酒店飯店減少一次性備品。圖／環保局提供

高雄亞灣區已成國際品牌飯店進駐一級戰區，響應淨零碳排，環保局今年推動低碳服務鏈，選定洲際酒店做為示範品牌，計算碳足跡，算出每房每天碳排放量是21公斤，僅是其他飯店5分之１，堪稱最低碳飯店，2月還取得環境部「碳足跡標籤」，是南台灣首例。

環保局長張瑞琿指出，企業組織碳排放通常包含範疇一（燃料燃燒直接排放）、範疇二（電力間接排放），近年國際淨零意識抬頭，對於範疇三的排放也越來越重視，其中，員工商務旅行的排放是重要一環。

環保局輔導洲際酒店碳足跡計算，盤點用水、用電、備品、廢棄物等階段碳排，最終計算出，以一間10坪豪華經典房每天碳排放量21公斤，相較於其他飯店落在60至95公斤，碳足跡減7成。

環保局分析，各項碳排放量以服務階段所占比例最高約87%，其次原料取得占7%與廢棄階段占6%，因洲際酒店採光電、溫度智慧調節管理系統，大幅降低能源消耗；洗浴用品採天然成分與可循環再利用包裝、不提供一次性備品、天然楠竹水瓶，減少原料使用及廢棄物產生，都是碳足跡較低的原因。

環保局也輔導亞灣的酒店取得金級環保旅館標章，以及館內綠色餐廳認證，結合亞灣區周邊16家綠色商店、2家環保標章旅館、14家環保餐廳，搭配輕軌、淨零學院、高雄展覽館、駁二特區，從飲食、旅宿、交通、展覽，打造低碳服務鏈。

張瑞琿強調，減碳是全民行動，從生活落實，選擇碳足跡標籤、環保標章的服務業是第一步，選擇低碳商品、服務，更能驅動業者減碳，希望此次碳足跡輔導能拋磚引玉，帶動旅宿業者共同響應，推動高雄綠色經濟。

高雄洲際酒店以天然竹楠環保瓶取代瓶裝水，減少廢棄物。圖／環保局提供
高雄洲際酒店以天然竹楠環保瓶取代瓶裝水，減少廢棄物。圖／環保局提供
洲際酒店碳足跡21kg CO2e/「每房－每天」，全台最低
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高雄市環保局輔導高雄洲際酒店取得碳足跡標籤。圖／環保局提供
高雄市環保局輔導高雄洲際酒店取得碳足跡標籤。圖／環保局提供
高雄市環保局碳足跡輔導協助盤點減碳措施。圖／環保局提供
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碳足跡

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