2024旅宿統計出爐 平均房價2,960元、年減1.17%

觀光署指出，2024年旅宿業整體住客人次達到7,879.6萬人次，旅館業(包含觀光旅館及旅館)平均房價為2,960元，較去年減少35元，下降1.17%，顯示旅宿業平均房價漲幅趨勢略為趨緩。

觀光署今日去年全年觀光旅宿相關統計，其中2024年旅宿業整體住客人次為7,879.6萬人次，相較2023年的7,983.3萬人次，及疫情前的2019年7,987.4萬人次，相比整體住客人次已恢復至疫前水準。

其中本國籍旅客部分，2024年為5,986.8萬人次，超越2019年(疫情前)的5,158.2萬人次（成長16.06%），與2023年相比則為減少396.7萬人次(下降6.21%）；外國籍旅客部分，2024年為1,892.8萬人次，相較於2023年為1,599.8萬人次。

我國旅宿業分為觀光旅館、旅館及民宿三大類型，依臺灣旅宿網統計，2024年共計1萬5,573家旅宿業，較2023年1萬4,901家，增加672家，其中為民宿增加683家，旅館業則略為減少11家。較疫情前(2019年)的1萬2,768家，增加2,805家(成長22%)；房間數則由2019年的23萬4994間，於2024年達25萬575間，增加1萬5,581間(成長6.6%)，其中民宿增加2,879家、1萬2,782個房間數。

2024年旅館業(包含觀光旅館及旅館)平均房價為2,960元，較2023年2,995元，減少35元(下降1.17%)、民宿為2,405元，較2023年2,509元，減少104元(下降4.15%)，顯示旅宿業平均房價漲幅趨勢略為趨緩。以旅館業平均房價分佈觀之，其中有79%(2,700家)低於平均房價、21%(726家)高於平均房價，我國旅館市場持續呈分眾化趨勢。依季度統計，旅宿業最高平均房價皆為第1季，旅館業為3,048元、民宿為2,507元。

2024年旅館業客房住用率為50.44%，較2023年50.86%，減少0.42個百分點(下降0.83%)；民宿為24.67%，較2023年26.62%，略減少1.95個百分點(下降7.33%)。

在營收表現方面，2024年旅宿業總營業收入為1,788.27億元，較2023年1,779.87億元，增加8.4億元(成長0.47%)，營收呈小幅成長趨勢，較2019年為1,563.37億元，營收增加224.9億元(成長14.39%)。

疫後全球旅遊型態改變，旅客追求更高質量的旅遊及住宿之體驗，為滿足多元化旅遊需求，旅宿業加強結合在地特色，並提供多元住宿選擇與附加服務，同步提升旅客旅遊體驗及推升整體營業收入。

2024年雖受403花蓮地震影響，在政府及民間共同努力下，花東地區觀光已逐步恢復，除花蓮及臺東積極辦理觀光振興活動外，全國各地亦積極運用在地文化辦理特色活動，吸引國內外旅客留宿當地。

觀光署將持續鼓勵各地辦理特色觀光活動外，亦與全臺22縣市推動「台灣觀光100亮點」、臺灣旅宿網「優宿專區」，共同推廣各地亮點景點、主題活動、旅遊優惠及兼具優惠及優質的旅宿業，提供民眾具亮點、優質、風格的旅程選擇。