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台北國際工具機展登場 東台與百德首度協同設展搶單

經濟日報／ 記者宋健生/台北即時報導
東台集團董事長嚴瑞雄說，工具機景氣可望在第1季末逐漸明朗化，東台今年力拚轉盈。記者宋健生/攝影
東台集團董事長嚴瑞雄說，工具機景氣可望在第1季末逐漸明朗化，東台今年力拚轉盈。記者宋健生/攝影

2025年台北國際工具機展(TIMTOS)3日登場，東台（4526）集團與百德（4563）首度協同參展。東台董事長嚴瑞雄指出，工具機景氣可望在第1季末逐漸明朗化，受惠半導體印刷電路板設備拉貨與中國大陸電動車應用持穩，加上集團旗下亞太航太業績回溫等，今年營運力拚轉盈。

東台此次與百德協同設展，備受矚目。東台表示，目前雙方已透過百德的德國子公司，共同拓展歐洲市場，此次合作將涵蓋德國、波蘭及克羅埃西亞三大重點市場，希望藉由提升產品及附加智慧化軟體價值，深化與客戶的合作關係，並加速產品應用於中高階市場，以強化整體銷售成長。

東台今年延續複合化、智慧化、零碳化、自動化、服務化、新製程、新產業「五化二新」的發展主軸，展現集團在智慧製造領域的整合實力。

近年來，東台全力推動智慧製造，聚焦汽車、航太、醫療與電子半導體等四大產業，並透過AI驅動的精密加工技術，為客戶提供更高效的生產解決方案。

嚴瑞雄指出，AI是未來工具機發展的關鍵推動力，東台將持續加大在AI技術與智慧軟體開發上的投入，助力製造業邁向更高效、自動化的智能製造新時代。

面對全球製造業向數位化轉型的趨勢，東台持續強化產品與技術整合能力，為客戶提供更具競爭力的解決方案。東台表示，今年公司設置「南港展區」與「路科展區」兩大展區，分別展示複合加工與自動化技術的最新成果，並首度公開亮相最新AI智能機種TMS-1800S。

TMS-1800S聚焦「AI助理＋防碰撞＋智慧操作」，為多軸加工用戶提供更高效、安全的解決方案。該機種為搭載AI輔助技術的車銑複合機，能即時監測加工狀況、預測潛在碰撞風險，並可透過智能調整優化加工流程，降低人為失誤，提高生產穩定度。

除了展出最新機台與技術，東台旗下榮田精機、亞太菁英、譁泰精機三大子公司，也在TIMTOS展現其在不同領域的技術成果，形成完整的集團製造生態鏈。

其中，榮田展示新一代立式車床VL-160CM，融合Al技術與智慧製造，可大幅提升加工效率與精度；亞太推出HS1400T臥式五軸加工機，可用於航太、模具及高強度材料領域；譁泰則展示i42U車銑複合機，專為生醫產業打造，具備多軸加工能力。

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