鴻海旗下康聯獲 Tempus 代理權 以AI現代化癌症基因檢測

鴻海（2317）旗下康聯生醫（6665）今日正式宣布取得全球 AI 精準醫療領導企業 Tempus (NASDAQ: TEM) 在台灣的代理權，雙方攜手推動癌症基因檢測、精準醫療及數位健康。透過全球領先的 ctDNA (Circulating tumor DNA) 技術與多模態 AI 數據分析，此合作將提升台灣癌症診療的精準度與普及性，以數據驅動醫療模式，提供更優質的癌症基因醫學服務。

康聯生醫將在現有的數位健康網絡中，引進 Tempus AI 分析技術及腫瘤與正常組織匹配技術，提供更精準且具臨床價值的癌症基因檢測，協助醫師制定個人化治療方案，優化診斷與療效監測。透過 Tempus 的 AI 診療平台，康聯將協助醫師與患者皆能即時獲取動態化的精準醫療洞察，並串聯癌症診療流程，從早期檢測、精準治療到長期監測，打造智慧化的數位健康生態圈，提升患者治療體驗。

康聯致力於不斷提供最先進的醫學技術與服務，憑藉與醫療機構的緊密合作及市場推廣經驗，拓展 AI 在癌症診療的應用。此次代理合作，不僅進一步強化公司產品組合，提升康聯在數位健康市場的競爭力，也同步優化現有營運模式，預期將顯著提升整體營業效益。

康聯生醫董事長黃英士表示：「我們很榮幸與 Tempus 攜手，將全球最前瞻的 AI 精準醫療技術引進到台灣，不僅提供更高品質的基因檢測服務外，也確保技術真正融入臨床決策，協助醫師找到最佳治療方案。此次技術的引進合作將全面提升康聯的醫療網絡價值，並作為未來公司穩定成長發展的基石。」

AI+NGS (Next Generation Sequencing) 推動精準醫療現代化，聚焦三大關鍵領域。

1. 高端癌症基因檢測，提升治療成效。

Tempus 擁有全球最大規模的癌症基因體資料庫之一，結合 AI 運算技術，提供更快速且準確的 ctDNA 檢測，幫助醫師精準評估患者基因特徵，匹配適合的標靶治療或免疫療法，提高治療效果。

2. 多模態 AI 診療平台，提升診療效率與準確性

Tempus 建立業界最完整的 AI 醫療生態系統，整合基因、臨床與影像數據，無縫導入醫療決策流程，根據肺癌、乳癌、大腸癌等病患的基因特徵，推薦最適合的藥物與治療策略，提高治療成效並降低不必要的副作用，Tempus AI 診療平台為醫療機構、醫師與患者帶來全新的數位健康體驗，讓癌症診療不再只是靜態的基因分析，而是動態、即時的決策輔助系統。

3. 數位健康創新，推動癌症與神經疾病應用

Tempus AI 診療平台不僅能監測治療反應、匹配臨床試驗、管理患者健康，未來更將應用於阿茲海默症、帕金森氏症等神經系統疾病，透過 AI 演算法預測病程變化，讓個人化診斷與治療延伸至更多疾病領域，也推動台灣數位健康產業升級。

對於癌症患者而言，每一步診療決策至關重要，基因檢測可幫助醫師更有效制定個人化治療方案。例如，當一位肺癌患者確診後，透過 Tempus 的 ctDNA 檢測，可以分析腫瘤基因變異，判斷是否適合使用 EGFR、ALK、ROS1 等標靶藥物，提高治療成功率，避免無效治療帶來的副作用與經濟負擔。同樣，對於大腸癌患者，透過基因檢測能評估 RAS、BRAF 等基因突變，協助醫師決定是否適用特定標靶治療，讓病患獲得最合適的用藥選擇。

此外，Tempus 的腫瘤與正常組織匹配技術，透過對比患者的腫瘤組織與正常組織 DNA，協助醫師區分基因變異是來自腫瘤本身還是遺傳因素，進而制定更精確的治療方案。

未來，這項技術不僅將廣泛應用於各類實體腫瘤，更將拓展至神經系統疾病，如阿茲海默症、帕金森氏症等，透過 AI 與基因數據分析，提高早期診斷準確度，建立個人化治療策略，打造更完整的精準醫療生態系統。