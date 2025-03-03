大大數位「捐血家年華」新北市接棒 侯友宜喊捐血傳愛

全台血液庫存吃緊，大豐有線集團旗下大大數位慈善基金會和台灣血液基金會再度發起「大大攜手 讓愛延續」捐血家年華活動，今年活動範圍擴展至雙北、桃竹苗、台中、高雄等7縣市，3日第2站由新北市接棒，大大數位基金會董事長戴永輝和新北市市長侯友宜挺身帶頭響應，侯友宜高喊：「讓我們的熱血，再次燃燒！」

大大數位基金會去年攜手大豐媒體、大大寬頻、台灣寬頻通訊(TBC)，與新北市、桃園市、新竹縣、苗栗市、台中市與高雄市6地縣市政府，共同舉辦捐血家年華活動，為時1個月共募集到1萬1810袋熱血，緩解血液庫存危機，傳愛無限。

面對血荒挑戰，大大數位基金會和台灣血液基金會今年再次發起「大大攜手 讓愛延續」捐血家年華，並擴大至全台7縣市。大大數位基金會董事長戴永輝和新北市市長侯友宜今天一起號召熱血傳愛，立法委員蘇巧慧、葉元之、吳淇銘、張智倫、新北市議員林國春、周勝考、戴瑋姍、黃淑君、石一佑、江怡蓁也出席響應。

新北市長侯友宜表示，非常感謝大大數位基金會董事長戴永輝長年累月深耕新北，擴及全國，去年發動捐血活動也全台趴趴走，非常成功。侯友宜說，現在缺血蠻嚴重的，捐血有時效性，呼籲市民趕快捐，新北市民404萬人，是捐血重鎮，今年重心也擺在新北市，更喊出要挑戰1.5萬袋目標。

大大數位基金會榮譽董事長李大維表示強調，捐血一袋，救人一家，捐血也對身體有幫助，鼓勵65歲以下的民眾趕快出門捐血，個人和全家都會更幸福快樂。

立法委員蘇巧慧連續兩年親身參與活動，她表示自己今天是民意代表的代表，指出在幫助弱勢兒童、慈善救助、國際救援都常常看到大大數位的身影，大豐有線電視也深耕地方，報導新北大小事，深入基層服務。