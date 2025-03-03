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工具機展聚焦機器人元件 業者：美中競爭人形機器人

中央社／ 台北3日電
「2025年台北國際工具機展覽會TIMTOS」開幕典禮上午舉行，賴清德總統出席致詞表示，國際情勢不斷變化，工具業和機械業更要居安思危；政府正與業界合作因應挑戰，呼籲業界善用政府補助與台灣資金，大膽投資國際，和外國企業合作來壯大，這一兩年來工具機和機械業受到疫情與地緣政治變化等挑戰，今天展覽有超過千家企業與會，可看出相關領域越冷越開花。聯合報系記者曾吉松／攝影
「2025年台北國際工具機展覽會TIMTOS」開幕典禮上午舉行，賴清德總統出席致詞表示，國際情勢不斷變化，工具業和機械業更要居安思危；政府正與業界合作因應挑戰，呼籲業界善用政府補助與台灣資金，大膽投資國際，和外國企業合作來壯大，這一兩年來工具機和機械業受到疫情與地緣政治變化等挑戰，今天展覽有超過千家企業與會，可看出相關領域越冷越開花。聯合報系記者曾吉松／攝影

台北國際工具機展（TIMTOS）今天起一連6天登場，人工智慧機器人應用成為展會焦點，包括上銀展示AI機器人精密零組件、宇隆展示人形機器人行星減速機等。

東台董事長嚴瑞雄今天表示，台灣廠商可積極布局人形機器人關鍵機加工零配件，但中國大陸已透過電動車供應鏈基礎，搶攻人形機器人關鍵元件，競爭實力不容小覷，美國和中國大陸已在人形機器人形成兩強競爭。

台北國際工具機展今天起一連6天在南港展覽館和台北世貿1館展出，總計吸引超過1000家廠商，使用6100個攤位，展覽規模創歷史新高，預計吸引超過5萬名國內外業者參觀。現場人工智慧（AI）與機器人在工具機領域應用成矚目焦點。

主辦單位外貿協會董事長黃志芳指出，AI和自動化是未來產業轉型的關鍵，AI驅動的精密加工、機器人技術、次世代生產模式等，已經不只是概念，而是目前正在發生的變革。

傳動元件大廠上銀此次以AI機器人精密關鍵零組件為參展主題之一，上銀表示，包括滾珠螺桿、諧波減速機、軸承、無框力矩馬達、直流馬達驅動器、編碼器，已廣泛應用在AI機器人傳動系統，應用領域包括救援用機器狗、農場機器人，醫療機器人各類專業機器人，也支援智慧製造、物流自動化等領域服務型機器人。

工具機廠東台精機現場展示AI智能機種，整合AI助理和智慧操作等功能，東台表示，可透過智能調整強化加工流程，降低人為失誤，提高生產穩定度。

此外，工具機廠榮田也展示新立式車床，結合Al技術與智慧製造，提升加工效率與精度。

嚴瑞雄接受記者採訪指出，AI是未來工具機發展的關鍵推動力，東台持續擴大開發AI技術與智慧軟體。

觀察人形機器人發展前景，嚴瑞雄分析，台灣廠商可積極布局人形機器人關鍵機加工零配件，例如馬達、行星減速機、滾珠螺桿等。

不過嚴瑞雄提醒，中國大陸透過電動車供應鏈的基礎，積極搶攻人形機器人關鍵元件，競爭實力不容小覷。至於美國則在人形機器人大腦關鍵處理器站穩先機。他認為，在人形機器人領域，美國和中國大陸已形成兩強競爭。

傳動元件製造商全球傳動也積極布局人形機器人應用，總經理李進勝在會場接受記者採訪表示，傳動元件新品切入人形機器人應用，最快下半年推出。

精密零件機械加工廠宇隆在現場展示行星減速機產品，宇隆說明，相關創新技術將逐步落實應用在工業智能自動化及人形機器人領域，宇隆也規劃布局人形機器人諧波減速機市場。

宇隆同時切入AI伺服器領域，宇隆說明，AI伺服器液冷系統關鍵UQD（Universal Quick Disconnect）快接頭元件，已完成送樣，積極布局相關市場。

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