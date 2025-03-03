競逐生技最高榮耀 2025傑出生技產業獎開始受理報名

台灣生物產業發展協會主辦一年一度的『Taiwan BIO Awards傑出生技產業獎』，自即日起至4月20日止受理報名，獎項分為四大類：「傑出生技產業金質獎」、「潛力標竿獎」、「傑出新創獎」及「年度產業創新獎」，歡迎生技公司及學研機構踴躍申請。

台灣生物產業發展協會理事長劉理成表示，生物產協年度舉辦「傑出生技產業獎」，期表揚績效卓越及深具潛力的生技公司或學研機構，在歷經長達三個月的嚴謹評選過程，去年度共19家機構及產品技術脫穎而出，至今已累計獎勵共116家傑出公司及產品技術。從得獎單位的優異表現，也充分彰顯臺灣生醫產業的多元發展及研發能量。除安排於BIO Asia–Taiwan亞洲生技大會同步舉行頒獎典禮及發表，並蒙總統府接見勉勵。

蕭美琴副總統於2024年10月15日接見2024傑出生技產業獎得主，肯定所有得獎業者在生技產業的投入與跨領域的成就，包括醫材、製藥、研發、農業、食品保健等方面。並指出，政府持續以各項政策支持生技產業，希望讓生技產業在臺灣及世界扮演更關鍵角色。期盼共同努力，持續帶動產業發展，成為促進國人健康的重要力量。

台灣生物產業發展協會獎章委員會主任委員－臺北醫學大學講座教授暨中央研究院院士張文昌指出，傑出生技產業獎獎項評選分為初審、簡報審查、複審及決審等階段，並由產官學研各界專家成立評審團，依個別獎項之獎勵重點進行書面及評審團會議評審。獲獎廠商將可於今年7月全球前三大國際生技展會之「BIO Asia–Taiwan亞洲生技大會」活動中，由政府首長頒獎，公開表揚，並可藉由盛大知名之國際展會平台，分享成功經驗、創新技術等，擴大企業之國際曝光度。

去年度傑出生技產業獎中的『傑出生技產業金質獎』係獎勵發展策略、科技創新及經營績效傑出之生技公司。獲獎者為「美時化學製藥」、「藥華醫藥」、及「邦睿生技」。

『潛力標竿獎』獎勵成立時間超過八年，且未來發展潛力傑出，前景可期之生技公司。去年度獲獎者包括：「國邑藥品」、「東生華製藥」、「仲恩生醫」、「醫揚科技」及「明基透析」。

『傑出新創獎』獎勵成立時間為八年以下且營運及研發具創新性之生技公司。去年度獲獎者包括：「育世博」、「優億」、「視航生醫」、「安立璽榮生醫」、「博晟生醫」、「貝克生醫」及「寶泰生醫」。

『年度產業創新獎』則是獎勵前一年度上市或技轉之最具創新之產品或技術，2024年共有4項產品或技術獲選。包括：台新藥「APP13007」、太景生技「流感抗病毒新藥TG-1000」、宏智生醫「憂可視腦波壓力評估系統」、生展生技「生展活力乳酸菌醱酵蔬菜粉ProbVege+」等獲選。而2025年度為擴大獎勵生醫團隊於產品技術研究發展之貢獻，徵選條件也因應調整，參選條件除自前一年度延長至「前一年度至當年度獎項參賽繳件截止日前（即2024年度至2025年4年20日止）」；上市或技轉之條件，亦增設於此期間內完成新藥上市許可申請(NDA Submission)者。

「2025傑出生技產業獎」自即日起至4月20日止受理報名，歡迎企業及技術團隊踴躍競逐獎項。