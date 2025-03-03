工具機展登場 黃志芳：吸引4000買主來台商機可期

台北國際工具機展今天登場，外貿協會董事長黃志芳表示，台灣工具機業具非紅供應鏈優勢，加上川普2.0重建美國製造業、烏克蘭重建等商機驅動下，今年展覽吸引全球4000名買主來台，相信能促成龐大商機。

由外貿協會與機械公會共同主辦的台北國際工具機展（TIMTOS），今天起一連6天於南港展覽館1、2館及台北世貿1館展出，今年總計吸引超過1000家廠商，使用6100個攤位。

今年工具機展以「Integrate to Innovate」（整合創新，智造未來）為展出主軸，聚焦AI與機器人、智慧製造及節能永續，引領全球工具機業者開創半導體、電動車、醫療、航太與綠能等5大應用領域商機。

黃志芳接受媒體訪問指出，未來智慧工廠將大量使用人工智慧、機器人，透過AIoT連結實現高度自動化，也對應今年的主題「integrate to innovate」，主要的精神即在，面對跨業整合的時代，大家更要整合各行各業，包括人工智慧、機器人與先進的製造業。

黃志芳表示，今年有來自全球90個國家、4000名買主已預先登記參展，相信一定能促成很多商機，展覽期間也安排150場次的洽談，盼精準媒合國外買主。

貿協補充，預先登記觀展者包括來自日本、墨西哥、巴西、越南、馬來西亞、菲律賓和印度的參觀團，以及歐洲擠壓鋁切割與加工領域的領導品牌F.O.M.INDUSTRIE SRL、擁有百年歷史的德國製造商EMUGE-Werk Richard Glimpel GmbH & Co. KG等，預計共將吸引逾5萬名國內外業者參觀。

黃志芳指出，因應現在地緣政治複雜，全球供應鏈不但重組，各地區也都希望打造在地供應鏈，這對台灣工具機業者當然是很好的商機，當製造業在重新整合、重新打造時，新的需求會不斷出現，例如美國總統川普提到要重建製造業，當中工具機絕對不可或缺，更別說台灣工具機業又具備非紅供應鏈優勢。

至於最近討論度高的烏克蘭重建商機，黃志芳表示，外貿協會在烏克蘭首都基輔也已成立台貿中心，先前烏克蘭業者與國營單位也有來台灣進行採購洽談，他們的需求包括電力設備、通訊設備、無人機等。

本屆參展的國內外指標大廠包含友嘉集團、東台集團、台中精機、上銀集團、永進機械、慶鴻機電、油機，以及控制器國際大廠德國西門子、海德漢、日本發那科、三菱；新進參展的德國齒輪加工機製造商LIEBHERR、義大利鍛造機廠商MECOLPRESS等，瑞士、德國、美國等工具機大國也籌組國家館參展。