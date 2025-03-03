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微風228假期精品、餐飲雙箭齊發 業績創新高

經濟日報／ 記者侯思蘋/台北即時報導

微風228連假期間受出遊及換季服飾採購需求，微風各館迎來了大量的人潮，整體業績表現良好，時尚精品、科技3C、零售服飾及餐飲等各樓層均呈現穩步成長，展現了消費市場的活力。

微風表示，受春季新品上市帶動，業績顯著成長，微風信義BALENCIAGA邀約顧客鑑賞2025春夏新品，且VIP回櫃可領取品牌一次性相機禮盒，致業績成長235.86%；BOTTEGA VENETA、LOUIS VUITTON、PARDA、MIU MIU 也因春夏新款商品及韓星帶動下，業績表現不俗。因為換季導致肌膚不穩，因此護膚及保養需求也跟著增加，其中護膚商品對比去年成長近八成，保健食品則是成長三成。

另，微風廣場B1微風美饌今年度以主題餐廳的形式迎接228連假，在連假以及改裝帶來的影響下，餐飲業績比去年同期成長70%，228單日業績比去年同期大幅成長約170%。

微風南山受春裝換季需求推動，MIU MIU、LOEWE與PRADA等品牌表現突出，主打包款與聯名商品深受消費者青睞；BEAMS、green label relaxing與2nd STREET等品牌透過折扣與贈品活動，成功吸引大量消費者選購春夏新品，氣候回暖更進一步提升購買意願。此外，微風南山的K-MONSTAR是許多年輕人必去的韓國線下專輯通路商店，228連假期間特別舉辦圭賢圭美快閃活動，不用飛出國就能買到偶像限定周邊，粉絲們紛紛把握連假期間到K-MONSTAR搶購，讓業績顯著提升，創下新高。

微風卡友專屬日即日起至3月23日(日)，微風全館攜手聯邦銀行、玉山銀行、中國信託銀行、星展銀行、匯豐銀行、華南銀行、中國銀聯，活動期間憑微風積點禮遇會員資格，跨館累計消費達到指定門檻，便可憑消費發票、簽單與信用卡於活動期間的指定地點兌換酬賓券，消費越多賺越多，最高回饋7%。

微風 消費 連假

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