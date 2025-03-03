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漁電共生案場遭撤照 台泥綠能：農業部同意暫緩處分

中央社／ 台北3日電

台泥嘉謙綠能投入嘉義漁電共生案場，因一期案場F區養殖戶未養殖部分魚池，嘉義縣政府2024年12月廢止此區許可；台泥嘉謙綠能今天表示，今年2月農業部與嘉義縣政府先後通知，提出訴願期間可暫緩執行F區原處分，近期展開殺菌作業，為3月投放魚苗做準備。

台泥嘉謙綠能在2018年投入嘉義漁電共生案場，但F區4戶養殖戶中，有1戶僅進場F區養殖3個月，台泥嘉謙綠能被嘉義縣府裁罰，2024年底廢止F區使用許可；台泥嘉謙綠能今天針對協商已久的少數爭議魚池未能達成共識，發出最新進度聲明。

針對F區許可遭廢止一事，台泥嘉謙綠能已採取法律行動。台泥嘉謙綠能表示，今年1月已提出行政救濟程序，農業部及嘉義縣政府今年2月20日前後同意並通知台泥提出訴願期間，可暫緩執行原處分。

台泥嘉謙綠能表示，為了避免F區其他3位養殖戶因單一個案受影響，而無法養殖，台泥嘉謙綠能進場養殖補救，並集結內部「漁青團隊」在今年2月進場並進行養殖，接著3月將投放魚苗。

針對F區爭議養殖戶，台泥嘉謙綠能指出，2024年已多次透過存證信函與律師函提醒，應儘速取得授權並進場養殖，避免營運損失並影響其他養殖戶權益，但F區許可最終遭撤銷。台泥已透過訴願及司法程序維護權益，後續將交由相關機關判定。

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