裕隆城打造新社區型百貨標竿 全新會員制點數翻倍送

新店裕隆城自2023年第三季開幕以來，成功打造新型態社區型百貨標竿，2024年首年營收上衝55億元，人流已達千萬人次目標。裕隆城祭出全新會員制度，推出升級VVIP制、點數兌換多元品項，提供顧客專屬、優質的服務體驗。

裕隆城分析，自開幕以來已累積忠實會員突破10萬名，其中VVIP會員在上一季度貢獻了近三成的消費額，展現對社區型百貨的黏著度。為回饋裕隆城會員，裕隆城點數再升級，3月VVIP享升等尊榮禮遇，提供多家裕隆城店家折扣與好禮，VIP以上會員，每月再享全新鍋物品牌荿蒔敘鍋物或TOK 盡興食光餐券，會員週週有好禮，週三「消費點數翻倍送」、週四「點數兌換電影票」，集點還能做公益換愛心。

回應責任採購及近期崛起的「點數公益經濟」，裕隆城讓點數不只能兌換贈品，還能透過「捐點」的方式幫助需要的人，此次裕隆城特別支持伊甸基金會照護早療兒童的「慢飛天使服務計畫」以及「愛的里程數平台」，捐點回饋社會，3月起只要捐出20點，裕隆城將各捐贈5元給給伊甸基金會以及愛的里程數平台。響應裕隆集團致力用本業實踐交通平權、打造完整移動服務生態系，解決各地各族群的移動需求，公益平台「愛的里程數」上服務31家公益組織，透過共享車幫助組織改善移動困境，進行跨域、跨組織的服務，用愛的點數讓公益服務多走一哩路。

裕隆城推出五大亮點，以全新點數制寵愛會員、點亮社會

亮點一：週三點翻倍，3月每週三於5~7F消費一般會員點數雙倍送、VIP會員點數三倍送、VVIP會員點數四倍送。

亮點二：點換電影票，3月每週四中午12:00起，以會員點數200點兌換電影票乙張，每日限量300張兌完為止。

亮點三：點點兌愛心，結合移動創新公益模式，活動期間內，會員只要捐出點數20點，裕隆城將捐出5元給伊甸基金會並加碼再捐5元給愛的里程數平台，讓愛多走一點點，驅動共好的社會。

亮點四：點數換好禮，每週推出會員專屬精選優惠好物。VVIP專屬升等禮遇，享有蘇杭365、添好運、湯姆熊歡樂世界、熱浪島南洋蔬食茶堂、Tomod's 三友藥妝、水剌韓式料理、閃動格子、明月館、翔仔居家、金炭火燒肉餐廳等眾多店家抵用或兌換票券。

亮點五：週末好心情，豐富週末活動及課程，走進裕隆城享受美好時光。

3月8日(六) 「與郎姐有個約」裕隆城VIP會員專屬– 郎祖筠導演週末午茶分享會

3月15日(六) 親子手作DIY體驗課程– 生態瓶（@5F 無印良品Open MUJI空間）

3月15日(六) 青春藝能賞（@誠品黑盒子）

3月22日(六) 青春大舞台（@誠品黑盒子）

3月23日(日) 上誼姐姐說故事-胡蘿蔔妖怪（@裕隆城5F）

3月29日(六)& 3月30日(日) 無印良品一日小小職人體驗