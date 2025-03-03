現在買房好還是買股好？ 公會：1原因南部人這麼想

央行第七波信用管制後，房市買氣大挫。經過近5個月的時間沉澱後，房仲全聯會比較房市與股市的購買意願，仍有35%民眾考慮買進房地產，略勝33.5%考慮買股。

中華民國房仲全聯會2月針對「2025年你會換屋或售屋嗎？」進行網路民調，回收問卷調查結果顯示三現象：

一、過半民眾表示會調整房股資產配置，35%增加房地產，33%增加股票。

二、「增加房地產減少股票+僅增加房地產」以南部地區最高。

三、45%購屋需求為剛性需求，結構安全顧慮購屋需求為13%。

房仲全聯會理事長王瑞祺表示，信用管制政策實施後，不少民眾預期政策會引導房價下降，但觀察5個月來，房價並未出現鬆動跡象，自用剛性需求浮現，購屋意願提升，相較於股票投資，房地產還是略勝一籌。

進行交叉分析後，發現南部地區民眾「增加房地產」的比例高於北部及中部，王瑞祺研判，南部地區在台積電效應的推動下，仍對未來相對看好。另股房同步增加或減少的比例很接近，大約都是一成左右，顯示對於經濟前景樂觀與不樂觀的比例相當。

房仲全聯會智庫委員會總會長林金雄則表示，以購屋原因統計分析來看，個人需求佔45%最高，包括結婚、子女學區、就業等因素而購屋，空間大小轉變佔35%，政經局勢因素佔35%，顯示剛需還是絕對主流，基於國際情勢變化或政治因素而購屋也有三成五，反應出民眾對局勢的信心度。

不過，對於基於結構安全顧慮而換/購屋的比例僅有13%，有點出乎意料，畢竟今年以來台灣地震頻繁，居住安全風險增加，但民眾顧慮顯然並不高。