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欠7萬租金億元豪宅被拍賣？ 原來真相是這樣

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
水樹之間。取自google 地圖
水樹之間。取自google 地圖

北市又有豪宅被法拍，這次情況很特別，屋主僅欠人家租金7.3萬元，1.5億元房子就淪入法拍。

被拍社區名為「水樹之間」，位於台北市大安公園第一排，就在信義路三段上。社區基地僅47坪，但因地段佳，單價一坪最高達近200萬元，坪數雖不大，但總價都超過央行豪宅門檻，不少人則形容是「鳥籠豪宅」。

根據法院公告，被拍賣的房子為頂樓樓中樓戶，坪數共68.43坪，1拍底價為1億5171萬元，預計4月10日開標。

公告指出，此一拍賣為「給付租金」強制執行事件。查閱法院資料，原來是女屋主在2022年6月，在台北市另外租屋和女兒同住，房東控告她，6月1日承租，6月9日即失去聯絡未繳租金，合併違約金後，要求女屋主付租7.3萬元。

不過女屋主則向法院表示，她和女兒住沒幾天，就有人拿鑰匙開門進入租處，嚇得不敢繼續住，隨即返回美國，因此無法處理。一審法院判決女屋主敗訴，要付租金，女屋主事後上訴，仍被駁回。

寬頻房訊發言人徐華辰指出，僅僅因為不到10萬元欠款，任由億元豪宅遭到法拍，過去未曾聽聞，研判屋主自認委曲，為了一口氣，因此不願意和對方解決。

他表示，7.3萬元相較於被拍賣豪宅底價1.517億相當少，預料屋主會在一拍之前，和債權人協商解決問題，此次法拍撤回的機率相當高。

租金 豪宅

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