比過年慘！台南2月房市買氣寫新低 蛋黃蛋白全崩

台北、桃園、台中、台南公布今年2月的買賣移轉棟數，總計四都共9380棟，月增4%，年增7.8%。將今年1~2月合併計算，四都共約1.84萬棟，年減22%。

觀察各都表現，台中、台南2月量能皆遜於過年的1月，其中台中3200棟為近1年單月最低；台南1258棟，更創下近72個月以來的單月新低，使年月表現均收黑。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，台中、台南兩都，因主要交易熱區今年2月交屋量不如以往，使量能欲振乏力。

其中台南除了北區因交屋潮暫歇月減逾50棟外，外圍蛋白區的退燒情況也很明顯，包括佳里、仁德等地，單月縮減棟數都超過40棟，麻豆、六甲、學甲、新化等地，2月的買賣移轉量也略有縮減，使台南的量能表現創下近6年新低。

台灣房屋台南成大東豐加盟店店長曾嘉晟表示，台南2月量能縮減較明顯的區域，僅北區屬於蛋黃區，北區擁有成大商圈、明星學區文元國小，未來還有新光三越小北門新館等紅利，備受家庭客群青睞，過往一有中古屋案件釋出，即便價格高一點，買家也願進場卡位，不過屋主的惜售心態高，目前市場中古案源較缺乏，主要的預售新案也幾乎完銷，供給減少導致買氣縮水，交易量因而落於低檔。