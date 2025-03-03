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迴轉壽司市場競爭激烈 無懼外來品牌爭鮮今年店數拚破300店

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
爭鮮執行長劉桂照表示，新品牌加入，反而擴大了市場。記者林海／攝影
爭鮮執行長劉桂照表示，新品牌加入，反而擴大了市場。記者林海／攝影

外來品牌近年來不斷進入市場，台灣迴轉壽司市場競爭激烈，但本土品牌爭鮮今年持續展店腳步，執行長劉桂照表示，新品牌加入，反而擴大了市場，讓爭鮮發現有些市場沒有照顧到，可以更深入布局，旗下5大品牌今年規劃淨增12店，店數可望突破300店大關，

爭鮮成立於1996年目前旗下共有爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS、爭鮮gogo、MAGIC TOUCH、定時8共5大品牌，全台店數297店。劉桂照表示，包含海外市場，去年營收約220億元，年增10%，今年目標要有9%的成長，主要的成長動能會來自於新展店。

劉桂照指出，台灣仍是營收占比最大的市場，營收比重約47%左右，去年達到106億元，其次則是香港市場，營收占比超過30%，而海外市場還有大陸、新加坡、泰國等已經站穩腳步，目前也在評估越南、印尼等東南亞國家市場。

雖然包括壽司郎、藏壽司等競爭對手近年來展店腳步都相當快，而藏壽司去年營收更有7%的成長，但劉桂照表示，爭鮮的店數最多，餐廳位置除了商場外，也有不少街邊店，更貼近消費者，給予更方便的選擇，因此營收沒有減少，反而增加。

所有業者競相展店，市場難免會有飽和現象，但劉桂照表示，店數的天花板一直在修正，沒有一個明確的數字，只是對於營收成長還是審慎看待，今年規劃是淨增加12店，以MAGIC TOUCH、爭鮮PLUS為展店重點。

爭鮮也進行品牌轉型，對於異業品牌聯名相當積極，此次再與雙月食品設聯名，推出10款新餐點，預估可以來客數可以增加15%。

藏壽司

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