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消保處公布預售屋契約4大地雷 前10名建商違規增1倍

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
消保處今天公布「113年度第2次預售屋買賣定型化契約查核」結果，圖為部分建商因「計算方式錯誤」，導致契約審閱期有不足5日之情形。圖／消保處提供
消保處今天公布「113年度第2次預售屋買賣定型化契約查核」結果，圖為部分建商因「計算方式錯誤」，導致契約審閱期有不足5日之情形。圖／消保處提供

預售屋契約條款眾多，部分建商以潛藏交易陷阱的契約條款，侵害消費者權益。消保處今天公布「113年度第2次預售屋買賣定型化契約查核」結果，總計查核60個建案。其中針對去年5月至8月全國銷售戶數排名前10名的建案，契約內容整體不合格率為4.7%，相較於去年第1次檢查不合格率僅2%，不合格率增逾1倍多。

消保處副處長陳星宏表示，這是因為特定建案的違規項次較多，以至整體違規項次比率較去年增高，其中1個建案就有4項次違規。

消保處表示，對於契約內容不合規定之建商，已請內政部地政司督導裁處，共計裁處234萬元。

此次共計查核60個建案，每個建案均查核「契約審閱期」、「房地標示及停車位規格」、「驗收」及「通知交屋期限」等15項目。縣（市）政府各查核2建案，計26建案。 計有8建案、13項次契約內容部分不符合規定，契約內容整體不合格率為1.7%。 相較於去年第一次檢查不合格率3.3%，不合格率降低一半。

此外還針對去年5月至8月全國銷售戶數排名前10名的建案列為額外增查件數，計有3建案、7項次契約內容部分不符合規定，契約內容整體不合格率為4.7%，相較於第一次檢查不合格率僅2%，不合格率是兩倍多。其中光是高雄興富發建設的「巴黎河左岸」，便有4項次違規。

陳星宏表示，主要違規樣態有4種，一、違反「契約審閱期」規定:部分建商因「計算方式錯誤」，導致契約審閱期有不足5日之情形。二、違反「房地標示及停車位規格」，部分建商於契約中未記載「停車空間面積占共有部分總面積之比例」；未記載停車位「高度」；停車位長、寬、高計算方式錯誤。

他說，三、違反「驗收」規定，部分建商於契約中所記載之交屋保留款數額有低於「房地總價5%」的情形；或將交屋保留款納入「銀行貸款中」，實質降低消費者對於瑕疵修繕之保障。四、 違反「通知交屋期限」規定，部分建商未履行「交屋前完成瑕疵修繕之義務」，要求消費者接收有瑕疵之房屋。

陳星宏提醒消費者，簽約前做至實價登錄網站確認建案契約備查狀況，並逐點核對契約內容是否與「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」規定相符。若遇契約內容不合規定之建案，應拒絕簽約，並可向主管機關檢舉。

消保處呼籲建商應依照「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」之規定，擬定各項契約條款，切勿刻意隱瞞重要消費資訊，影響消費者判斷；亦不得以「契約自由」為名，增列「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」所無且不利於消費者的契約條款。

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