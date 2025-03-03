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車市續旺 2月掛牌數量27515台創同期次高

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台灣2月車市表現優於預期，總市場登錄27515台。圖／和泰車提供
台灣2月車市表現優於預期，總市場登錄27515台。圖／和泰車提供

台灣2月車市表現優於預期，汽車龍頭和泰車表示，1月農曆春節假期工作天數減少，部分需求遞延至2月，且多家國產品牌延續購車優惠下，總市場登錄27515台，年增4.8%，為2005來同期次高。

和泰車表示，旗下TOYOTA與LEXUS品牌於2月合計登錄10387台，為歷史同期次高，市占率達37.8%。

和泰車表示，TOYOTA今年2月登錄7911台，年增4.7%，單一品牌市占率28.8%，其中COROLLA CROSS及RAV4本月分別繳出2423台及1593台，分居市場全車種銷售第一、第二位置；國產小休旅YARiS CROSS也持續市場好口碑，以1060台站穩國產小休旅車級距冠軍，搶下市場全車種銷售第四。

和泰車表示，Lexus 2月登錄2476台，大增31.3%，市占率33.9%，高級車市場排名第一。

展望3月，和泰車也說，各項指標顯示整體經濟持平及車市需求穩定下，預估3月掛牌數量約3.6萬台，和泰車TOYOTA、Lexus 掛牌約13500台，市占率約38%。

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