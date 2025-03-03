二月車市優於預期 掛牌27,515台、年增4.8%
2月車市優於預期，主因1月農曆春節假期工作天數減少，部份需求遞延至2月，且多家國產品牌延續購車優惠下，總市場登錄27,515台，年增4.8%，為2005來同期次高（最高：2023年32,819台），其中高級車登錄7,303台，灌籃年增41.0%，總市場佔比26.5%。展望3月，於各項指標顯示整體經濟持平及車市需求穩定下，預估全月總市場為36,000台，年減13%。去年比偏低主因為去年3月進口車大量到港，包括Lexus Tesla Benz，基期較高所致。
和泰汽車旗下TOYOTA與LEXUS品牌於2月份合計登錄10,387台，為歷史同期次高，最高為2023年 10,888台，市佔率達37.8%。
和泰車表示，TOYOTA 2月登錄7,911台，年增4.7%，單一品牌市占率28.8%。TOYOTA品牌旗下COROLLA CROSS及RAV4本月分別繳出2,423台及1,593台，分居市場全車種銷售NO.1及NO.2位置；國產小休旅YARiS CROSS亦持續市場好口碑，以1,060台站穩國產小休旅車級距冠軍，搶下市場全車種銷售NO.4。
Lexus 2月登錄 2,476台，年增31.3%，豪華車佔有率33.9%，高級車市場排名No.1。
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