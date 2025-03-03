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富邦產影像智能辨識系統獲新型專利 紅外線空拍機助力太陽能案場安全

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

台灣政府因應國際減碳趨勢，推動2050淨零排放以及能源轉型政策，鼓勵建置再生能源。然而，2024年颱風接連來襲，太陽能案場面臨嚴峻檢驗，考量颱風前後之安全檢測皆需仰賴維修人員高處作業，勞安風險增加，富邦產險損害防阻團隊特別結合富邦金控數據科學部之技術，共同研發「太陽能板異常智能辨識系統」，可於短時間內對大面積太陽能板進行全面檢測，及時發現潛在風險與效能問題，兼顧人員安全與效率，該系統更於近期成功取得新型專利認證。

富邦產險資深副總經理林國鈺表示，「太陽能板異常智能辨識系統」利用空拍機搭載先進紅外線熱成像技術，配合系統結合高解析度的紅外線影像技術、人工智慧演算法與GPS定位技術，可自動呈現溫差及經緯位置，能夠在短時間內對大面積的太陽能板進行全面檢測，並依據太陽能板的溫度差異，即時發現潛在風險與效能問題，為太陽能案場提供了更有效率、且可靠的安全檢測。

林國鈺進一步指出，富邦產險在太陽能、風力發電等綠能保險皆保持領先，該項創新技術將為太陽能客戶帶來更高保障與更便捷的服務，提升發電效率甚至避免火災發生，同時也展現富邦產險對於綠能發展的支持。未來富邦產險亦將持續以客戶為中心，投入資源於損防服務與科技創新，提供全方位風險管理解決方案。

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