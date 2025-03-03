雲品國際攜手寶元紀 打造高訂宴會宅邸新標準

雲品國際與POUYUENJI（寶元紀）再次聯手，繼2022年打造台中蘭克斯特宴會品牌後，雙方進一步合作，深化合作關係，共同打造米其林入選餐廳「le beaujour 芃卓」，以高訂宴會宅邸為概念，為高端宴會市場設立新標準。

雲品表示，le beaujour 芃卓高端宴會空間將以預約包場為主，提供高訂、精緻的婚禮、酒會、生日派對、企業活動等服務，依據客戶需求量身訂製宴饗體驗，打造高訂宴會新標準。

雲品國際總經理丁原偉表示，雲品國際自成立以來，持續深耕宴會事業，成立「君品Collection」，而後更加入星級酒店的餐飲事業管理，依據過去營運米其林餐廳與委託經營事業的經驗，將「le beaujour 芃卓」定義為廚藝交流的平台。雲品國際可為賓客客製需求，特邀國際名廚，包括米其林三星主廚、世界知名餐廳的頂級料理團隊等，以包場活動的客座形式，帶來不同文化背景與烹飪理念的極致盛宴，讓賓客在此不僅能體驗經典美饌，更能感受來自頂級餐飲界的匠心風味。

「le beaujour 芃卓」位於南京東路琢豐大樓內，雙方合作將延續雲品國際與POUYUENJI在台中「蘭克斯特」的成功經驗，攜手深化夥伴關係，將君品酒店的精緻餐飲理念導入「le beaujour 芃卓」，開創高端宴會新紀元。