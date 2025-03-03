台泥綠能 感謝農業部縣府體察守法養殖戶權益暫停處分

台泥（1101）子公司台泥嘉謙綠能3日表示，該公司養殖團隊於2月底，已針對嘉義縣政府廢止許可的漁電共生一期F區五爭議池，展開噴灑石灰粉殺菌作業，為3月中正式投放魚苗做好前置準備，並再次重申，依據與養殖戶簽訂的合約，台泥嘉謙綠能擁有此區養殖與光電的完整使用權。

台泥嘉謙綠能也對農業部及嘉義縣政府表達感謝，感謝主管機關在F區農業許可遭廢止一案上審慎考量，理解此案關係到其他三位非爭議戶養殖漁民的重要權益，因此同意在台泥嘉謙綠能向農業部提出訴願期間，暫緩執行原處分。台泥嘉謙綠能也將透過進場養殖補救與訴願全力維護F區三位守法養殖戶的權益，避免他們因單一個案受到影響。

由於協商已久的少數爭議魚池未能達成共識，導致嘉義縣府裁罰，台泥嘉謙綠能在2025年2月初迅速採取行動。公司立即集結內部專業「漁青團隊」，這支由海洋大學、屏東科技大學等機構出身的專家組成，且已在週邊魚池成功養殖的團隊，進駐91-94及103號魚池。此舉展現了台泥嘉謙綠能對問題的積極回應，以及在綠能與漁業結合上的專業實力。

台泥嘉謙綠能表示，公司深知極端氣候已成為漁業發展的重大挑戰。嘉義縣作為台灣人口最老化的縣市，漁村勞動力逐年減少，傳統養殖模式也因水質變化加劇而面臨更大風險。在台泥漁電共生一期的推動過程中，許多願意與台泥共同努力的養殖戶展現了高度的合作精神，也讓公司更確信，未來要與這些願意改變、願意優化養殖技術的夥伴，一起打造更有韌性的養殖模式。

台泥嘉謙綠能表示，「提升質量，走向精緻，而非漁業工業化」，公司也將投入資源持續優化漁電案場養殖管理方式，建立標準模式與指引，降低年輕人進入養殖產業的門檻，同時也讓資深養殖戶減少摸索成本，更快適應產業轉型。

針對F區內的個案爭議，台泥嘉謙綠能表示，已於2024年多次透過存證信函與律師函提醒陳姓養殖戶，若真有意願養殖，應盡速取得台泥嘉謙綠能授權並進場養殖，並於函中說明該五池未守法養殖可能涉及的營運損失，提醒陳先生趕快投入養殖以確保自身及其他養殖戶的權益不受影響。然而，陳先生始終未予理會，導致F區許可最終遭撤銷，讓整區其他合法養殖戶也陷入不確定性。我們對此深感遺憾，但也尊重現行法規，已透過訴願及司法程序維護權益，後續將交由相關機關判定。陳先生上週尚請求台泥嘉謙綠能出資租借吊車，協助他移走在李姓親戚養殖池內遺留之水車，台泥嘉謙綠能團隊也允諾給予協力。