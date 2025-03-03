雲品再攜寶元紀合作 「芃卓」 打造高訂宴會新標準

雲品（2748）與POUYUENJI（寶元紀）再次聯手，繼2022年成功打造台中蘭克斯特宴會品牌後，雙方進一步合作，深化合作關係，共同打造米其林入選餐廳「le beaujour 芃卓」，以高訂宴會宅邸為概念，為高端宴會市場設立新標準。

「le beaujour 芃卓」高端宴會空間將以預約包場為主，提供高訂、精緻的婚禮、酒會、生日派對、企業活動等服務，依據客戶需求量身訂製宴饗體驗，打造高訂宴會新標準。

雲品國際總經理丁原偉表示，雲品國際自成立以來，持續深耕宴會事業，成立了「君品Collection」，而後更加入了星級酒店的餐飲事業管理，依據過去營運米其林餐廳與委託經營事業的經驗，將「le beaujour 芃卓」定義為廚藝交流的平台，雲品可為賓客客製需求，特邀國際名廚，包括米其林三星主廚、世界知名餐廳的頂級料理團隊等，以包場活動的客座形式，帶來不同文化背景與烹飪理念的極致盛宴，讓賓客在此不僅能體驗經典美饌，更能感受來自全球頂級餐飲界的匠心風味。

「le beaujour 芃卓」位於南京東路琢豐大樓內，建築由愛馬仕 (Hermès) 空間設計御用團隊 RDAI 操刀設計，為其在台灣的首件作品，展現設計與細節的極致追求，並致力於融入藝術、文化與美學涵養。餐廳空間則由紐約空間設計師 Lillian Wu 以 Modern French 風格打造，低調中性的法式宅邸氛圍透過銀、白、灰三色調貫穿，搭配簡約法式沙發與柔和燈光，營造出極致優雅的法式沙龍氛圍。

餐廳中央設有開放式廚房，讓料理與匠心工藝得以完美呈現，同時側邊設置茶席，將茶文化與待客之道巧妙融合於空間之中。場域共分為兩層，一樓為迎賓酒會與接待空間，二樓為宴會用餐區，確保賓客在宴會進行時仍能擁有專屬隱私空間。「le beaujour 芃卓」最高可容納 80 至 150 人，不僅是高訂宴會宅邸的場域，更是一個文化交流與廚藝展示的平台，憑藉雲品國際的品牌影響力、米其林廚藝團隊的專業與精品餐廳的設計優勢，將成為台灣高端宴會市場的全新標竿。

雙方合作將延續雲品國際與POUYUENJI在台中「蘭克斯特」的成功經驗，攜手深化夥伴關係，將君品酒店的精緻餐飲理念導入「le beaujour 芃卓」，開創高端宴會新紀元。目前餐廳已開放預訂，可望吸引不少私人宴會、品牌發表、企業活動探詢。