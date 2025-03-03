南台灣都更最大贏家 他手握五大案、兩案賣光光

南台灣近年房市快速升溫，建商不只購地推案，也積極卡位公辦都市更新案。其中，深耕南部地區40年的國城建設總裁洪平森就手握南台灣五大公辦都更案，投資金額多達360億，堪稱南台灣都更最大贏家。

國城公辦都更五大案，其中，中彰投雲嘉地區首例公辦都更「嘉義都更好」已全數完銷，另外高雄首場公辦都更案、位在捷運鳳山國中站旁的「鳳山都更好」，目前銷售成數也已達9成5。

國城建設今年也將推出台南規模最大的平實營區都更案，基地位於小東路、後甲二路、平實二街，總面積達8,683坪，將分兩期開發，預計興建12棟住宅大樓，其中一棟將作為社會住宅回饋給台南市政府。

國城後續還有「特貿三」南之南基地、「左營高鐵科技之心」商四基地正積極籌備中，兩案均受市場高度矚目。

國揚集團也積極參與都更市場，繼2021年取得「特貿三公辦都更案」南之北基地後，2024年又接續取得「左營高鐵科技之心公辦都更案」商三A、B基地，預計投資188億元，興建A級商辦、餐飲、精品旅館及住宅等複合式產品。

三地集團旗下的尚發營造也陸續取得「左營機20公辦都更案」單元一、單元二，以及「岡山新行政中心公辦都更案」最優申請人，三案總投資額達206億元。其中，「左營機20」基地面積約1.8公頃，預計興建5棟24層住宅大樓，以及2棟社會住宅與市府綜合辦公大樓。

根據市調統計，目前嘉義、台南及高雄三地合計已有18件大型公辦都更案；其中，高雄市已完成簽約並完工的公辦都更案達7件，總投資金額達1,458億元。

另有3件正招商中，包括左營海軍眷村公辦都更、岡山87期公辦都更案以及亞灣智慧公宅公辦都更案，總招商面積合計6.5公頃，預計引進投資金額共411億元，其中左營海軍眷村公辦都更案已於去年11月公告招標，今年2月截標，據了解，三個單元皆有標封，最快3月可望評選出最優申請人。