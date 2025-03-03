國際廢鋼走揚 鋼市可望有一波行情

鋼鐵勢頭旺，有望衝一波搶料行情，國際廢鋼走揚，倫敦現貨單周強漲3%，每公噸上達366.5美元，帶動市場情緒愈趨正向，加上國內需求買氣轉熱，預期豐興今（3）日新盤價鋼筋有望上漲；平板類中鋼盤價展望同步向上。

法人指出，隨著天候逐漸回暖，鋼筋、型鋼等建築用鋼材需求量將穩健提高，一直到夏日梅雨季來臨前，都是工地忙碌的施工旺季，豐興（2015）、海光（2038）等電爐族群有表現機會。

上市鋼廠主管說，近期倫敦廢鋼價格從每公噸340美元跳漲到366美元，四周上漲7.6%，最近一周就貢獻了3%漲幅，凸顯當前廢鋼行情短線氣盛，有利電爐鋼廠操作，預期價格策略將更具前瞻性。

市場實務方面，上周豐興廢鋼、鋼筋與型鋼全部開平盤，牌價維持在廢鋼每公噸9,000元，鋼筋1.76萬元，型鋼2.47萬元。

豐興放緩鋼筋漲價步調，主要考量部分區域鋼筋交易沒有太多成交，觀望氛圍較濃、先平盤整理再做打算。

上市鋼廠主管說，有鑑於國際廢鋼價格持續走強，市場操盤手認為豐興的平盤是採購機會，同時運作南部鋼筋價低於中部與北部的現況，積極號召南部買家集量成為大單，以強化議價實力。

操盤手設計單筆訂單1,000公噸以上即可享優惠，3,000公噸及5,000公噸的門檻優惠更低，立即得到買家迴響，傳出鋼廠以每公噸1.72萬元的低價，誘收5,000公噸的鋼筋入袋，確實達成低價吸引大單的功效。

消息傳開後各方買家快速匯集，鋼筋集單總量高達5萬公噸以上，同時激起同業跟進，陸續傳出單筆集單8,000公噸甚至1萬、2萬公噸的大單成立，處於低存貨水位的鋼筋盤商與買家樂於趁機建構庫存。