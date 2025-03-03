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川普關稅大刀持續砍出 歐洲線貨櫃止跌回升
川普關稅大刀持續砍出，導致貨櫃短線也恐出現搶運效應，其中，貨櫃歐洲線運價上周率先止跌回升，業內指標航商昨（2）日指出，上半年紅海仍舊難返，運價有一定的支撐，加上美國的關稅問題恐助長搶運問題，貨櫃海運短線仍不看淡。
根據最新一期出爐運價，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達1,693美元，較前一期上漲115美元，四大主要運價中率先反彈7.28%；物流業者認為，這反映出歐洲線運價已經來到相對低檔，反映合理價格開始止跌上揚。
國內物流業者分析，貨櫃航商近年來的營運體質相當好，對於運價的想法跟過去不同，運價變化各家航商心中自有一把尺，不再像過去貨量少就會亂砍價格搶貨，多家貨櫃巨頭自2月起就表態要調漲歐洲線的售價，宣示捍衛運價的動作強烈，以現在歐洲線運價來看已經止跌，3月價格上漲的可能性相當高，國內貨櫃輪業者長榮（2603）、陽明 （2609）也將跟進。
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