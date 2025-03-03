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全球大搶原物料效應…海岬型船運 一周漲價八成

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
全球大搶原物料，散裝海岬型船舶運價近一周漲逾八成。（聯合報系資料照）
全球大搶原物料，散裝海岬型船舶運價近一周漲逾八成。（聯合報系資料照）

全球大搶原物料，散裝海岬型船舶運價近一周漲逾八成。全球地緣政治動盪，加上美國關稅大戰方興未艾，業內預期，國際上出現「擁料者為王」的預期心理，導致近期散裝運價積極表態向上，後市如何發展備受矚目。

業內認為，俄烏是否停戰是全球搶料的關鍵，而美國與烏克蘭短線關係不睦，可能推遲俄烏停戰，短線運價走勢恐受阻。

不過，近期歐盟有意助烏克蘭重建，也讓烏克蘭重建的主導權從美國轉向歐盟，重建備料的原物料爭奪戰短線恐難停止。

再者，川普關稅新政恐持續推升散裝與貨櫃的搶運潮，其中，美國總統川普啟動最新的貿易調查，有可能對木材進口加徵更多關稅，恐進一步加劇貿易緊張。除此之外，川普也致力於推升國內的木材供應量。業內認為，這都將讓搶運持續發酵。

航商指出，全球大搶原物料的爭奪戰才剛要開始，根據最新報價，主要運輸原物料的海岬型散裝船舶，其波羅的海海岬型指數（BCI）上周五（2/28）收1,818點，上漲245點，單日漲幅15.58%；近一周漲幅83.45%、近一個月漲幅95.27%。

在BCI的帶動下，代表散裝運價指數的波羅的海乾散貨指數（BDI）上周五（2/28）收1,229點，上漲70點，單日漲幅達6.04%；近一周漲幅25.28%、近一個月漲幅64.75%。

在運力方面，全球散裝船營運再度受到重視，預估2025年及2026年新船運力供給年增低於2%；國內散裝船業界推估，新船訂單平均需約3.5年才能交付，散裝船供給吃緊。

國內指標散裝航商分析，隨著國際環保法規愈來愈嚴，加上散裝船已多年很難搶到新船承造的艙位，就算目前訂船，交期也長達3.5年以上，預估2025年及2026年散裝船運力供給很低，接近沒有什麼新船交船，市場供、需相當吃緊。其中，慧洋（2637）積極進行船舶汰舊換新，今年還有二艘新船要加入。

另一家指標散裝航商也表示，只要俄烏停戰，戰後重建需求一定會大舉出籠，目前市場不確定因素還太多，海岬型船已經開始反彈是一個好訊息，但仍應注意相關變數。其中，裕民長期穩扎穩打掌握市場商機，今年3月有一艘巴拿馬型的節能新船加入，增加船隊競爭力。

原物料 散裝船 烏克蘭 美國

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