趨勢觀察／品牌致勝關鍵 掌握四大核心趨勢

生成式AI加速消費者行為的改變，隨著科技的進步及市場環境變遷，人們的生活習慣與消費行為也不同以往。在今年初的「Yahoo最佳品牌大賞」調查中，我們觀察到在不同產業、年齡層的消費者核心趨勢，品牌若想在當前競爭激烈的市場中脫穎而出，關鍵在於是否能精準洞察消費者的需求與行為，並從中把握機會。

目的性消費模式成主流

從去年下半年開始，觀察到全球市場消費信心好轉，但持續的高生活成本和經濟不確定性，也讓消費者轉向更「謹慎樂觀」的目的性消費模式。例如，在選擇食品飲料、保健、汽車等日常生活商品時，消費者會優先考慮能提升安心安全保障或改善生活品質的產品。

滿足Z世代的創新期待

這意味著，品牌若能抓準消費者對該產品最重視的關鍵因素，將更容易贏得消費者的信任與青睞。

其次，「快樂行動主義」已成為2025年的消費主調，消費者喜愛透過與家人、朋友聚會或美食等日常體驗來獎勵自己，品牌可在這些日常時刻結合創意，帶給消費者更多的愉悅和冒險感，與消費者緊密連結，特別是針對求新求變的Z世代（24歲以下）。

調查發現，Z世代重視品牌的創新性，並對新技術和設計充滿興趣；因此，品牌若能結合創新思維，深入探索消費者多元化的使用情境和需求，不僅能持續為消費者帶來驚喜，也能加深品牌與消費者之間的聯繫，進一步提升品牌的認同感和忠誠度。

焦躁經濟「即時服務」興起

此外，在當今快節奏的生活環境中，消費者愈來愈重視即時與高效，這反映出「焦躁經濟」的現象將帶動消費者對即時、便捷和高效服務的需求日益增長，並希望透過更有意義的內容尋求快速解決方案，以滿足他們對實現人生目標的急躁情緒。

例如，在金融、保險、旅遊及零售領域，便利性和良好的客戶服務體驗，是品牌獲得各年齡層消費者信賴的首要條件。

新群體行銷打破年齡界限

而處於三明治階段的Y世代（25-39歲）與X世代（40-54歲）則偏好簡單、直接且高效的品牌溝通方式。

與此同時，隨著生活方式和社會結構的轉變，傳統的年齡分眾已無法真實呈現消費者的輪廓，不同世代的消費者更傾向透過共同的興趣、生活方式凝聚成專屬的「消費新群體」。因此，品牌應該重新審視行銷策略，根據不同群體的需求調整行銷語言及做法，從而加深與消費者的情感聯結與共鳴。

面對新時代的挑戰，品牌更應找回行銷初心，深入掌握消費者需求以確認行銷目標，進而透過創新思維及行銷策略，在千變萬化的市場中打造全方位的品牌體驗、提升市場影響力，持續實現品牌成長。