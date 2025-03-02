經濟選書／Google愛用的人才…尋求回饋促進成長

不僅是谷歌（Google）等跨國企業，所有公司都會肯定那些願意接受回饋，甚至是主動尋求回饋的人。這裡的回饋（feedback）指的是「促進成長的意見」。谷歌尤其重視主動請人給自己回饋的心態。與其等待他人說出口，不如鼓起勇氣、隨時詢問他人意見。不必把事情想得太難，只需要對眼前的人簡單問一句「可以分享你的感想嗎？」即可。

不要把標準設太高，從周遭小事做起，逐漸養成習慣，尋求回饋自然會成為你的行動原則。這也代表你又獲得了一項求職優勢。

谷歌認為回饋是一份禮物。禮物是收到後會讓人高興的東西，但實際上，送禮的人也會感到快樂。我非常贊同這一點。回饋是期待彼此成長、期盼對方成為更優秀的人才而互相幫助的行動，這樣的觀點往往很難靠自己獲得。因此，「禮物」這個表達方式非常恰當。

但是，有不少商務人士認為，只有要求對方改善的意見（負面意見）才算是回饋。這是錯誤的觀念，誇獎對方（正面意見）也是一種回饋。唯有吸收正反兩面的意見，才能加速確認彼此的優缺點，促進雙方成長。

一個人能察覺的事物有限，因此，與其一個人努力反省，不如開口詢問他人的感想，才是捷徑。或許是東方人 較為害羞，許多人不擅長開口請教，將問題憋在心裡，這容易淪為自省內耗、浪費時間，整體社會也難以建立好的成長循環。

無論是為了自己或他人，坦率的給予回饋，成長速度便能迅速提升。懂得回饋並進步的人愈多，愈能加快整體社會發展。

神隊友比好主管更值錢：我透過擔任團隊領袖，累積了許多珍貴的經驗。因此，我建議你一旦獲得這樣的機會，一定要積極把握。透過領導團隊，能培養出不同的視野和心態。

但是，這不代表每個人都必須經歷過這個角色。能左右團隊合作結果的，領導能力與追隨能力同樣重要。團隊要朝目標前進，不只需要有人領導，也要有其他人願意支援。

儘管如此，市面上的書籍大多數都是關於如何當個好領袖，少有人探討如何當個好隊友。不少人在求職時，最煩惱的是如果自己沒有領導過任何團隊，面對相關問題時，究竟該說些什麼。但其實這樣的人，反而多半都是「神隊友」。

追隨也能鍛鍊領導能力：說到追隨能力，你可能會浮現人們跟在領袖身後的畫面，其實，真正的追隨是指「加速團隊行動」。

以我為例，我大學時曾參加壘球社。上大學前我從沒打過壘球，技術很差，只是一般的社員，無法上場比賽。儘管如此，我仍舊思考自己能為球隊做什麼，例如：練習時大聲喊出聲音、營造愉快的練習氣氛等，想辦法提振大家的心情。

即便以贏得下次比賽為目標增加練習量，倘若成員缺乏拚搏的心態，便難以提升隊伍的實力。但我認為，如果是在充滿活力、歡樂愉快的氛圍中，大家會更樂於練習，於是便想盡辦法營造這種氣氛。

儘管訓練相當嚴格，隊員們卻非常開心。所有人的行動都是為了達成贏得下一場比賽這個目標。這個例子明確說明了領導能力與追隨能力其實是一體兩面。（摘自《Google愛用的人才》，任性出版）