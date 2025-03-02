點子農場／台日共玩卡 互利共贏

一年多前，和幾位朋友開始討論台日共丸，到今天己經有100多個民間團體響應，這不僅是一場國際交流計畫，更已經成了一場社會運動。未來，將針對每年地球上的重大人類聚會積極參與，讓台灣與全世界共玩也共創共好。

疫情之後，台灣每年到日本的造訪人次已經超過500萬，這數字的背後也意味著巨大的公益與生意。運輸服務更是人人不可或缺，也可以從這個基礎提供更多創新服務。

因為和日本公司合作台日共丸的活動，我向該公司請教一些想法，也產生了「台日共玩卡」的點子。

鐵路運輸系統是日本旅行最重要的交通網路之一，近年來，日本各鐵路公司積極拓展海外業務，台灣也是重要的市場。目前除了在台灣販售日本鐵路票券、旅行商品，並提供旅遊諮詢。同時也與台灣官方和民間有業務交流，例如共同推廣旅遊票券與交通顧問服務也與台灣的旅行社、百貨公司合作，吸引更多台灣旅客前往日本旅遊。我認為，以上這些業務正可以做為發展MaaS的基礎。

MaaS（Mobility as a Service，移動即服務）是一種交通運輸的新模式，透過數位技術整合多種運輸方式，如火車、巴士、計程車、共享單車、租車等，提供一站式的交通體驗。用戶可以透過單一平台查詢、規劃路線、預訂票券，甚至支付費用，實現無縫的移動服務。這樣的模式不僅提高了公共運輸的便利性，也創造了新的商業價值。

近幾年來，世界各國公共運輸業者都積極推動MaaS，以提升交通效率、促進綠色移動，並創造新的收益模式。像芬蘭的Whim整合赫爾辛基的地鐵、巴士、共享汽車與計程車。用戶可以選擇單次付款或月費訂閱，享受無縫的交通體驗。而德國的Jelbi是柏林大眾運輸公司（BVG）則整合地鐵、公車、計程車、電動滑板車、共享汽車等。透過單一App，使用者可以查詢、預約與支付所有公共運輸服務。

台灣與日本在MaaS的發展上可以有更多合作，尤其針對台灣旅客的需求設計出更完善的跨國運輸服務，如果能以「台日共玩卡」 整合兩國交通與觀光的聯票，就能共同把市場做大且互利雙贏。比如讓台日旅客能夠在彼此的國家事先用這張卡充值，再整合地鐵、公車、共享單車、計程車，提供兩邊旅客無縫銜接的體驗。

還能推出更多加值服務如：

一、消費導購：推薦旅客適合的景點、餐廳，甚至直接提供折扣優惠。例如，使用「台日共玩Pass」搭乘電車到京都，App會自動推薦沿線的特色餐廳與折扣資訊。

二、跨國數據整合與智慧票證：目前台灣的悠遊卡、一卡通與日本的Suica、ICOCA尚未完全互通，如果能合作推出「台日共玩卡」，將可大幅提升旅遊便利性，透過AI與數據分析，優化跨國旅客的行程推薦與移動體驗。

三、台日企業與政府的聯合開發與推廣MaaS：台灣高鐵、台鐵、捷運公司與JR東日本和各運輸系統 共同開發跨國旅遊MaaS應用程式。同時雙方政府提供補助鼓勵使用MaaS，例如機場捷運折扣、租車優惠等。