南科效應發威 這兩區5年房價大漲近八成

受惠於台南科學園區的快速發展，南科周遭行政區的房市熱度也不斷攀升；中信房屋研展室彙整實價登錄，統計2020年至2024年南科周遭三大行政區的平均房價中，新市區的房價漲幅最快，5年時間就從每坪16.7萬元上漲到30萬元，漲幅高達79.6%，其次為安定區的漲幅78.8%，而善化區的房價漲幅為66.7%、排在第三，顯見在南科效應下，周遭行政區的房價也跟著水漲船高。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，南科的強勢坐鎮，吸引了眾多企業和就業人口的進駐，帶動區域居住需求和民眾消費力同步提升，也為區域房市發展提供了堅實的支撐力道。

南科周遭三大行政區中，新市區房價漲幅居冠；中信房屋新市中正加盟店店長高豪聰表示，新市區腹地較大，可提供開發建設的大面積基地較多，區域的建築物屋齡較新，市容規劃也更完善，再加上區域生活機能完備，與南科的距離相當近，所以很多工程師、就業族都會首選在新市區居住。

高豪聰指出，從區域發展的角度來看，新和重劃區、台鐵高架化、台南捷運、南科奇美醫院、新市幼稚園等利多題材的發酵，也給新市區的房市增添了許多想像空間。

高豪聰表示，以台南房市來說，一方面，在科技題材和建設題材雙重加持下，長期來看，新市區交易量具備穩健成長的潛力。另一方面，近期市場趨於冷靜，部分有資金需求的屋主在議價空間上面也展現了更大彈性，目前房市氛圍有利自住客進場看屋。

至於，在產品選擇方面，高豪聰指出，目前新市區新建案的每坪成交均價普遍在3、4字頭，個別建案甚至每坪上看5字頭。

相較之下，高豪聰表示，中古屋每坪成交均價普遍落在2字頭上下，總價800～900萬元就能買到屋況還不錯、屋齡10年內的兩房（含車位）的中古華廈，CP值相當不錯。

莊思敏表示，南科周遭的房價短線急漲，加上近期銀行房貸限額問題尚未完全鬆綁，研判短期南科的房價漲幅應會有所趨緩。

從長線來看，莊思敏分析，由於台積電（2330）、緯創（3231）、聯詠科技（3034）等知名企業齊聚南科，為當地創造了大量就業機會，並持續吸引就業人口湧入，帶動居住需求增加，長線房價有撐。