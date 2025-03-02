台塑石化3日起調整汽柴油售價 每公升降1角
台塑石化今天表示，自3月3日凌晨1時起調整汽柴油批售價格，每公升各降新台幣0.1元，市場零售價格由加油站自行決定。
台塑石化公布，加盟加油站參考零售價，92無鉛汽油每公升29.7元、95+無鉛汽油每公升31.2元、98無鉛汽油每公升33.2元、超級柴油每公升28.7元。
台塑石化表示，受到美國對伊朗石油產業實施新一輪制裁、美國2月消費者信心指數創下自2021年8月以來最大降幅，以及川普計畫對歐盟加徵關稅等多空因素影響，促使國際油價上下震盪，週均價下滑。
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