雀客國際進軍菲律賓高端度假市場

由MSK房地產開發集團打造奢華新地標，雀客國際品牌授權管理營運，推出全新度假品牌「蘇比克雀客國際酒店 Grand CHECK Resort Subic Bay」，為當地旅宿市場注入全新國際化能量。

雀客國際表示，此次合作，首度採取授權管理模式，進一步擴展至酒店式管理領域，提升品牌競爭力，並強化區域市場領導地位，蘇比克雀客國際酒店預計將為雀客國際帶來亮眼的財務表現，成為東南亞市場的重要布局里程碑，雀客國際將深化品牌在國際影響力，為菲律賓旅宿市場帶來全新標竿，並引領東南亞度假市場邁向嶄新格局。

MSK房地產開發集團董事長蘇國芳表示，MSK集團深耕菲律賓超過20年，開發前期了解菲律賓旅遊數據，馬尼拉都會區擁有超過2100萬人口，涵蓋17座城市，包括馬尼拉市、馬卡蒂市、奎松市等，形成穩定的本地旅遊市場，而距離馬尼拉僅100公里的蘇比克灣，憑藉壯麗海灘、潟湖與茂密森林，被譽為「第二個夏威夷」，深深吸引國際旅客，特別是台灣市場。

根據菲律賓觀光部（簡稱菲觀部）調查數據顯示，疫情前74.1%台灣遊客赴菲律賓的主要目的為旅遊、度假與潛水，顯示菲律賓在亞洲旅遊市場的強勁吸引力，2022年2月重新開放國際旅客後，來自台灣、韓國、美國的遊客快速回流，雀客國際正是瞄準這股市場契機，打造具備國際競爭力的高端度假勝地。

雀客國際董事長吳秉庭表示，蘇比克雀客國際酒店採取分階段營運模式，靈活調整市場策略，並確保每階段的服務品質與收益穩定提升，保證為雀客國際授權營運的財務表現再創巔峰，目標平均房價預計為250至300美元，預估平均住房率80%。所有階段全面公開營運後，年營收可高達5.78億披索（約3.26億元台幣）。

吳秉庭也說，本案總計逾170間客房，將採用經營逐段開放營運模式。首階段預計於2025年第四季試營運，提供40間客房服務消費者；第二階段將於2026年第四季完工，總房數將來到115間客房；最終第三階段規劃整體，預計2027年第四季正式全面揭幕營運。