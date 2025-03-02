新竹喜來登三餐廳祭出「寵愛女王」婦女節專屬優惠

迎接3月8日國際婦女節到來，飯店業者莫不為女性顧客打造餐飲禮遇，以輕鬆享用女王專屬的五星美味。新竹喜來登大飯店同步響應國際婦女節，即日起至3月8日於「盛宴自助餐廳」、「大廳咖啡吧」、「采悅軒中餐廳」分別推出餐飲優惠，女性顧客可享有下午茶吃到飽半價折扣等超值用餐回饋。

新竹喜來登自3月1日起至3月8日於「盛宴自助餐廳」、「大廳咖啡吧」、「采悅軒中餐廳」推出「寵愛女王」婦女節專屬餐飲優惠，凡成人女性顧客至「盛宴自助餐廳」用餐，可享下午茶吃到飽半價優惠；「大廳咖啡吧」午餐餐期用餐享8折優惠；「采悅軒中餐廳」午餐、晚餐時段消費，每位成人女性加贈「雪蛤蛋塔」一份，上述價格免費或優惠需另加原價10%服務費，更多婦女節餐飲優惠請洽新竹喜來登(03)620-6000轉接各餐廳。 新竹喜來登推婦女節專屬優惠，成人女性顧客至「盛宴自助餐廳」用餐，可享下午茶吃到飽半價優惠。業者／提供