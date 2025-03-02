一年一坪漲10萬！全台十大房價狂漲區爆三黑馬
591實價登錄統計去年七都房價上漲前十名行政區，由高雄前金區、新興區、三民區排名前三名。另外過去少人注意的台南市中西區、新竹縣竹東鎮以及台中市潭子區去年異軍突起，成為三大黑馬。
根據591統計，2024年各地房價屢創新高，七都漲幅最高的行政區以高雄前金奪冠，一年內房價上漲67%，將近7成，主要是受惠新建案「巴黎河左岸」熱銷，且單價衝上6字頭，因此拿下全台房市價量上揚雙冠王。
新興、三民區分別位居二、三名，新興區受惠房價外溢，加上亞灣區開發，房市能見度提升，去年房價漲幅約4成，三民區去年有新建案「孟學苑」帶來近千戶成交，交易量年增逾6成，增幅同樣位居前段班。
另外去年異軍突起的三大黑馬，591房屋交易網新聞課組長林哲緯指出，竹東鎮因鄰近竹科，又有二重埔重劃區等腹地支撐，對建商極具吸引力，去年在「東方大境」等個案加持下，房價一路狂飆，從均價每坪32.5萬，漲到43.4萬，一年內一坪大漲10.9萬元，漲幅也達33%。
台中市大黑馬潭子區，林哲緯指出，由於潭子對外交通便利，又有產業園區等紅利，再加上房價較周邊區域親民，陸續有北屯買盤跨區卡位，一年內房價從30萬站上4字頭，漲幅也達3成，交易量也有超過5成增加。
台南中西區屬於舊城區，林哲緯表示，中西區素地有限，推案並不多。然而一旦有新案公開，除了往往是秒殺，亦會大幅抬升當地房價，去年預售新案帶動下，單價一舉衝上5字頭，漲勢也超過3成。
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