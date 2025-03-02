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329檔建商不用玩了？專家曝「四大利空」籠罩

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／記者游智文攝影
房市示意圖／記者游智文攝影

建商推案旺季329檔期即將到來，全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，目前房市有四大利空籠罩，買氣低迷，今年329檔期旺季不旺已是定局，對建商而言，今年檔期應該「不用玩了」。

陳傑鳴表示，目前房市四大利空是「房價已由看跌轉為下跌」、「建商餘屋量高+交屋潮來臨」、「政府打炒房不鬆手」、「川普2.0衝擊難測」 。

陳傑鳴表示，央行去年9月祭出第七波信用管制後，買氣雖急縮，但房價並未下跌，不過現在情況已不同，根據清華安富房價指數資料顯示，去年12月全台房價已開始反轉下跌，房價正式起跌，更不會有人願意出手。

建商餘屋部分，根據內政部資料，去年第二季全國新案餘屋來到10萬3,130宅，為統計以來次高，由於央行第三季重手打房後，新屋市場買氣重挫，實價登錄預售屋成交量腰斬，預料過去兩季餘屋正快速增加。

不僅餘屋量大，統計內政部資料，去年全台住宅類核發建築物使用執照達13萬8,180宅，創下自1996年以來最高紀錄，也是28年來最大交屋潮。餘屋加上交屋，市場有龐大供給賣壓，329檔新案買氣要好也難。

陳傑鳴表示，四大利空壟罩下，不僅329檔期買氣很難提振，今年房市「量縮價跌」機會也大幅攀高。

他表示，目前推案賣不完或新建餘屋量大的區域，建案推出低自備、送裝潢、送家電等另類降價措施已越來越普遍，如果買氣依然無法提振，下半年就會見到降價促銷的手段，民眾如果沒買房急需，可以再等等。

另外，由於房市有面臨反轉的可能，建議今年買房，要盡量選擇靠近市中心或是有建設題材的區域買房，並確認區域的發展的狀況，才會比較有保值效果。

資料來源／清華安富房價指數
資料來源／清華安富房價指數

建商 房價 買氣

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