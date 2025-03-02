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新北都更帶動房市…房仲：捷運周邊房價翻倍 交易熱度升溫

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市進入大都更時代，新舊大樓分列兩側。記者張策／攝影
新北市進入大都更時代，新舊大樓分列兩側。記者張策／攝影

新北市都市更新腳步加快，根據內政部統計，2024年新北市核發住宅類拆除執照1124件，創下新高，顯示都更推動力度增強。對此，房仲業者觀察，捷運站周邊的老舊房屋因都更題材，交易表現亮眼，部分區域房價甚至翻倍。不過，隨著房價上漲，也讓部分購屋族面臨更大挑戰。

住商機構企研室執行總監徐佳馨表示，市府對都更案提供容積獎勵，加上市長侯友宜積極推動政策，使得住戶參與意願提高。她指出，「舊房子翻新成新房子後，價格幾乎能達到原來的兩倍，這讓地主較容易接受建商的邀約條件，進一步促成都更案推進。」

徐佳馨也提醒購屋族，若有意購買老屋並期待未來都更，應事先了解社區是否具備整合條件，並積極參與社區討論。「但社區整合是很麻煩、很累的事情，購屋者務必要有心理準備。」此外，銀行對老屋貸款較保守，貸款條件相對不佳，買方在購屋時應審慎評估貸款條件，避免因貸款成數不足影響成交。

新北市中和區近年來都更動能強勁，尤其捷運站周邊房價明顯上揚。某知名房仲業者指出，「許多老舊大樓在都更後，價格短短幾年內翻倍，購房者更願意選擇有都更題材的全新住宅，這讓交易市場持續活絡。」

不過，他也提到，若都更進程過快，房價隨之飆升，可能導致部分首購族無法負擔。「原本價格相對親民的老舊社區，因都更後價格上揚，導致許多剛需族群被擠出市場，購屋壓力變大。」

房仲業者普遍認為，新北市都市更新進程將持續推動，尤其捷運站周邊的發展潛力較高，房價仍有增值空間。然而，購屋族在選擇老屋時，仍應考量未來是否具備都更條件，並謹慎評估貸款與市場風險，以避免因房價上漲或貸款條件受限而影響自身財務規劃。

房仲業者觀察，捷運站周邊的老舊房屋因都更題材，交易表現亮眼，部分區域房價甚至翻倍。不過，隨著房價上漲，也讓部分購屋族面臨更大挑戰。記者陳正興／攝影
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新北市進入大都更時代，即將都更的商家推出出清活動。記者張策／攝影
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新北市近年掀起一股都更熱，板橋等區新大樓林立。記者陳正興／攝影
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房仲業 都更

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